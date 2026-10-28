DOadd9No val la pena tanta tristesa ni exDOsus4add9cuses que cremen al ventre. DOadd9No val la pena, no val la pena ploSOLadd11rar. SOL DOadd9No, no cal, creu-me, tanta disfressa ni menDOsus4add9tides que els diverteixen. DOadd9No val la pena, no val la pena torSOLadd11nar. SOL
PotDOadd9ser val més caMIm7llar un cop més, que FA6tot això es quedi aquí, que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir. PotLAm7ser val més caMIm7llar un cop més, que FA6tot això es quedi aquí, que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir.
I si el DOadd9cor t'ho demana, marxa de casa DOsus4add9sense girar-te, però sense oblidar-te'n, que DOadd9no val la pena, no val la pena lluiSOLtar. I si el DOadd9cos t'ho reclama, tu deixa't caure DOsus4add9sense dubtar, però sense oblidar-te'n, que DOadd9no val la pena, no val la pena criSOLdar.
PotDOadd9ser val més caMIm7llar un cop més, que FA6tot això es quedi aquí, que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir. PotLAm7ser val més caMIm7llar un cop més, que FA6tot això es quedi aquí, que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir.
I si el LAm7cor t'ho demana, marxa de casa MIm7sense girar-te, però sense oblidar-te'n, que FA6no val la pena, no val la pena lluiSOLadd11tar. SOL I si el LAm7cos t'ho reclama, tu deixa't caure MIm7sense dubtar, però sense oblidar-te'n, que FA6no val la pena, no val la pena criSOLadd11dar. SOL
PotDOadd9ser val més caMIm7llar un cop més, que FA6tot això es quedi aquí, que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir. PotLAm7ser val més caMIm7llar un cop més, que FA6tot això es quedi aquí, que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir.
LAm7Recordes l'infiMIm7nit? FA6Recordes l'infiSOLadd11nit? SOL DORecordes l'infinit?