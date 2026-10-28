No val la pena cridar (Acords)

No val la pena tanta tristesa

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa immortals
joan dausa immortals
DOadd9No val la pena tanta tristesa
ni exDOsus4add9cuses que cremen al ventre.
DOadd9No val la pena, no val la pena ploSOLadd11rar. SOL
DOadd9No, no cal, creu-me, tanta disfressa
ni menDOsus4add9tides que els diverteixen.
DOadd9No val la pena, no val la pena torSOLadd11nar. SOL

PotDOadd9ser val més caMIm7llar un cop més,
que FA6tot això es quedi aquí,
que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir.
PotLAm7ser val més caMIm7llar un cop més,
que FA6tot això es quedi aquí,
que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir.

I si el DOadd9cor t'ho demana, marxa de casa
DOsus4add9sense girar-te, però sense oblidar-te'n,
que DOadd9no val la pena, no val la pena lluiSOLtar.
I si el DOadd9cos t'ho reclama, tu deixa't caure
DOsus4add9sense dubtar, però sense oblidar-te'n,
que DOadd9no val la pena, no val la pena criSOLdar.

PotDOadd9ser val més caMIm7llar un cop més,
que FA6tot això es quedi aquí,
que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir.
PotLAm7ser val més caMIm7llar un cop més,
que FA6tot això es quedi aquí,
que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir.

I si el LAm7cor t'ho demana, marxa de casa
MIm7sense girar-te, però sense oblidar-te'n,
que FA6no val la pena, no val la pena lluiSOLadd11tar. SOL
I si el LAm7cos t'ho reclama, tu deixa't caure
MIm7sense dubtar, però sense oblidar-te'n,
que FA6no val la pena, no val la pena criSOLadd11dar. SOL

PotDOadd9ser val més caMIm7llar un cop més,
que FA6tot això es quedi aquí,
que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir.
PotLAm7ser val més caMIm7llar un cop més,
que FA6tot això es quedi aquí,
que SOLadd11jo t'espero allà SOLon vam dir.

LAm7Recordes l'infiMIm7nit?
FA6Recordes l'infiSOLadd11nit? SOL
DORecordes l'infinit?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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