No volíem fer-nos grans (Acords)

Desterrats a un paradís sense esperança

Acords Acords
Sau
sau una nit al teatre
sau una nit al teatre
MIDesterSIrats a un paraLAdís sense esperanSIça,
MIexiliSIats de tota LApossibiliSItat
DO#mde torSOL#mnar a veure DO#mcom, només per un SOL#minstant,
LAtancant els FA#mulls, el món SOL#mbriFA#mllava al nostre SOL#mvoltant,
FA#mi no teSOL#mníem por, esLAtàvem junts, no SIvolíem fer-nos SOL#mgrans.
LAÈrem aSImics. MI

MINi un SIadéu volíLAem dir-nos sense creuSIre
MIque mai SImés ens tornaLAríem a troSIbar,
DO#mni que SOL#mel vent d'altres terDO#mres ens podria seSOL#mparar.
LAI, tancant FA#mels ulls, el SOL#mmón giFA#mrava al nostre SOL#mvoltant,
MIi ja en SIteníem prou, ens era LAigual, no volíem fer-nos SIgrans.
MIÈrem SIamics, jo LAi els meus aSImics.

MIVàrem SInéixer amb l'inLAcertesa dels seixanSIta,
MIi els he SItornat a veure LAallà on els vam deiSIxar.
DO#mQuè n'hem SOL#mfet d'aquells dies DO#mque, només en un SOL#minstant,
LAel món giraFA#mva al nosSOL#mtre volFA#mtant, i ja en teníSOL#mem prou,
MIestàSIvem junts, no LAvolíem fer-nos SIgrans.
MIÈrem aSImics, jo i els meus LAamics, ens hem fet SIgrans.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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