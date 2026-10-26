MIDesterSIrats a un paraLAdís sense esperanSIça, MIexiliSIats de tota LApossibiliSItat DO#mde torSOL#mnar a veure DO#mcom, només per un SOL#minstant, LAtancant els FA#mulls, el món SOL#mbriFA#mllava al nostre SOL#mvoltant, FA#mi no teSOL#mníem por, esLAtàvem junts, no SIvolíem fer-nos SOL#mgrans. LAÈrem aSImics. MI
MINi un SIadéu volíLAem dir-nos sense creuSIre MIque mai SImés ens tornaLAríem a troSIbar, DO#mni que SOL#mel vent d'altres terDO#mres ens podria seSOL#mparar. LAI, tancant FA#mels ulls, el SOL#mmón giFA#mrava al nostre SOL#mvoltant, MIi ja en SIteníem prou, ens era LAigual, no volíem fer-nos SIgrans. MIÈrem SIamics, jo LAi els meus aSImics.
MIVàrem SInéixer amb l'inLAcertesa dels seixanSIta, MIi els he SItornat a veure LAallà on els vam deiSIxar. DO#mQuè n'hem SOL#mfet d'aquells dies DO#mque, només en un SOL#minstant, LAel món giraFA#mva al nosSOL#mtre volFA#mtant, i ja en teníSOL#mem prou, MIestàSIvem junts, no LAvolíem fer-nos SIgrans. MIÈrem aSImics, jo i els meus LAamics, ens hem fet SIgrans.