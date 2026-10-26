Si els ulls no em
DOmaj7fallen,
deu ser molt
SOLtard.
Els llums s'a
DOmaj7paguen,
ja surt el
SOLsol.
Quan ja ens a
DOmaj7nàvem
a acomia
SOLdar,
hi ha algú que ens
DOmaj7frena
dient que
SOLno.
No vull
MImanar a dormir,
no vull que a
LAmcabi aquí
la
REnit. SI7→Tornem a MImconquerir
el món a
LAmquest matí. SOLPuja la persiana, SI7que ens morim de gana. DOmaj7 SOL DOmaj7 SOL
Era una
DOmaj7tarda
força nor
SOLmal,
una ca
DOmaj7nyeta
i a descan
SOLsar.
Com sempre
DOmaj7passa,
em veu li
SOLar,
i ara aquí
DOmaj7em tens,
desespe
SOLrat.
No vull
MImanar a dormir,
no vull que a
LAmcabi aquí
la
REnit. SI7→Tornem a MImconquerir
el món a
LAmquest matí. SOLPuja la persiana, SI7que ens morim de gana.
No vull
MImanar a dormir,
no vull que a
LAmcabi aquí
la
REnit. SI7→Tornem a MImconquerir
el món a
LAmquest matí. SOLPuja la persiana, SI7que ens morim de gana.
No vull
MImanar a dormir,
no vull que a
LAmcabi aquí
la
REnit. SI7→Tornem a MImconquerir
el món a
LAmquest matí. SOLPuja la persiana, SI7que ens morim de gana. DO→ REAh! SIm→ DO REAh! SIm→ DO REAh! SIm→ DO REAh! SIm→ DO DO RE SIm DO x4
Si els ulls no em
DOmaj7fallen,
deu ser molt
SOLtard.
Els llums s'a
DOmaj7paguen,
ja surt el
SOLsol.
Quan ja ens a
DOmaj7nàvem
a acomia
SOLdar,
hi ha algú que ens
DOmaj7frena
dient que
SOLno. MIm DO RE
deu ser molt
Els llums s'a
ja surt el
Quan ja ens a
a acomia
hi ha algú que ens
dient que
No vull
no vull que a
la
el món a
Era una
força nor
una ca
i a descan
Com sempre
em veu li
i ara aquí
desespe
No vull
no vull que a
la
el món a
No vull
no vull que a
la
el món a
No vull
no vull que a
la
el món a
Si els ulls no em
deu ser molt
Els llums s'a
ja surt el
Quan ja ens a
a acomia
hi ha algú que ens
dient que