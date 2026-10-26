No vull anar a dormir (Acords)

Si els ulls no em fallen

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa barcelona nit d hivern banda sonora original
joan dausa barcelona nit d hivern banda sonora original
Si els ulls no em DOmaj7fallen,
deu ser molt SOLtard.
Els llums s'aDOmaj7paguen,
ja surt el SOLsol.
Quan ja ens aDOmaj7nàvem
a acomiaSOLdar,
hi ha algú que ens DOmaj7frena
dient que SOLno.

No vull MImanar a dormir,
no vull que aLAmcabi aquí
la REnit.
SI7→Tornem a MImconquerir
el món aLAmquest matí.
SOLPuja la persiana,
SI7que ens morim de gana.

DOmaj7 SOL DOmaj7 SOL

Era una DOmaj7tarda
força norSOLmal,
una caDOmaj7nyeta
i a descanSOLsar.
Com sempre DOmaj7passa,
em veu liSOLar,
i ara aquí DOmaj7em tens,
desespeSOLrat.

No vull MImanar a dormir,
no vull que aLAmcabi aquí
la REnit.
SI7→Tornem a MImconquerir
el món aLAmquest matí.
SOLPuja la persiana,
SI7que ens morim de gana.
No vull MImanar a dormir,
no vull que aLAmcabi aquí
la REnit.
SI7→Tornem a MImconquerir
el món aLAmquest matí.
SOLPuja la persiana,
SI7que ens morim de gana.
No vull MImanar a dormir,
no vull que aLAmcabi aquí
la REnit.
SI7→Tornem a MImconquerir
el món aLAmquest matí.
SOLPuja la persiana,
SI7que ens morim de gana.

DO→REAh!SIm→DO
REAh!SIm→DO
REAh!SIm→DO
REAh!SIm→DO

DO RE SIm DO x4

Si els ulls no em DOmaj7fallen,
deu ser molt SOLtard.
Els llums s'aDOmaj7paguen,
ja surt el SOLsol.
Quan ja ens aDOmaj7nàvem
a acomiaSOLdar,
hi ha algú que ens DOmaj7frena
dient que SOLno.

MIm DO RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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