No vull baixar (ft Albert Pla) (Acords)

Si miro enrere, em quedo enrere

Acords Acords
Stay Homas
DOSi miro enrere, em quedo enrere,
DOa la palmera, guantanamera.
Si miro enrere, no FAsé.
Si miro enrere, no DOsé.

DOSota les parpelles veig el paradís. No sé
si les sirenes ho canten aiFAxí,
no sé si ho canten aiDOxí.

DONo escolto els meus dimonis. Please don’t worry about me. Com petazetas ballen
tots els meus senFAtits,
tots els meus senDOtits.

SOLNo sé com ha pasFAsat,
no sé com hi he arriDObat,
SOLno sé quant duraFArà.

Però no vull baiDOxar, no vull baixar.
Deixa d’espeLAmrar-me,
que he apagat l’aSOLlarma.
No vull baiFAxar,
no vull baiDOxar.

DOSota d’una esfera veig el meu destí. Compto les estrelles,
no m’hi caben als FAdits,
massa estrelles per DOmi.

DOTot és com un somni, però no estic adormit.
Canten les balenes, canten els doFAfins,
Guantanamera per mi, Guantanamera per DOmi.

SOLNo sé com ha pasFAsat,
no sé com hi he arriDObat,
SOLno sé quant duraFArà.

Però no vull baiDOxar, no vull baixar.
Deixa d’espeLAmrar-me,
que he apagat l’aSOLlarma.
No vull baiFAxar,
no vull baiDOxar.
Però no vull baiDOxar, no vull baixar.
Deixa d’espeLAmrar-me,
que he apagat l’aSOLlarma.
No vull baiFAxar,
no vull baiDOxar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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