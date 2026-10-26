DOSi miro enrere, em quedo enrere, DOa la palmera, guantanamera. Si miro enrere, no FAsé. Si miro enrere, no DOsé.
DOSota les parpelles veig el paradís. No sé si les sirenes ho canten aiFAxí, no sé si ho canten aiDOxí.
DONo escolto els meus dimonis. Please don’t worry about me. Com petazetas ballen tots els meus senFAtits, tots els meus senDOtits.
SOLNo sé com ha pasFAsat, no sé com hi he arriDObat, SOLno sé quant duraFArà.
Però no vull baiDOxar, no vull baixar. Deixa d’espeLAmrar-me, que he apagat l’aSOLlarma. No vull baiFAxar, no vull baiDOxar.
DOSota d’una esfera veig el meu destí. Compto les estrelles, no m’hi caben als FAdits, massa estrelles per DOmi.
DOTot és com un somni, però no estic adormit. Canten les balenes, canten els doFAfins, Guantanamera per mi, Guantanamera per DOmi.
SOLNo sé com ha pasFAsat, no sé com hi he arriDObat, SOLno sé quant duraFArà.
Però no vull baiDOxar, no vull baixar. Deixa d’espeLAmrar-me, que he apagat l’aSOLlarma. No vull baiFAxar, no vull baiDOxar. Però no vull baiDOxar, no vull baixar. Deixa d’espeLAmrar-me, que he apagat l’aSOLlarma. No vull baiFAxar, no vull baiDOxar.