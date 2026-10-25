La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SIsus4SISIsus4SISIsus4SISIsus4SIFA#MI x2
SIsus4El que SItinc, SIsus4el que SIsoc SIsus4pot ser SIcasual i SIsus4també SIpot durar poc. SIsus4El que SIvull, SIsus4el que SIfaig SIsus4pot SIfer-te SIsus4mal si SIets SIsus4sempre SIal meu costat.
No, FA#no, no pensis que és doMIlent, només és rock'n'SIsus4roll. SISIsus4SI
SIsus4Vaig SIcanviant SIsus4de ciuSItat, SIsus4no sé SId'on vinc, SIsus4tampoc SIrecordo allà on vaig. SIsus4Ja no SIsé quants anys, SIsus4jo no SIsé què faig; SIsus4quan miSIllor em SIsus4va, més SIperSIsus4dut vull SIestar.
Però FA#no, no pensis maMIlament, jo només vull un SIsus4món diSIfeSIsus4rent. SI FA#No vull canviar de MIpell, m'estimo més i més un SIsus4món diSIfeSIsus4rent. SI
RE#mAmb la MInit els somnis DO#mcauen al terra MIbrut d'algun bar o al SIsus4mig del SI→SIsus4fang. SI RE#mDemà ja és MImassa tard per viure d'un temps que ha DO#mpassat, que MIja no podrà tornar FA#mai. Ai! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei!
SIsus4SISIsus4SISIsus4SISIsus4SISIsus4SI x2
SOL#mHe sentit cridar el meu RE#mcor. Uohh! Com DO#mun ocell que vol MIescapar, SIperò no sap on ha d'aFA#nar ni vol seguir pistes falses. TamDO#mpoc no vol viure d'enRE#mganys que el MIfacin sentir més esFA#trany. Ei! Ei! Ei! Ei! Ei!
SIsus4Al carSIrer, SIsus4tanta SIgent SIsus4vull SItrobar alSIsus4gú a qui SIpuSIsus4gui estiSImar. SIsus4No tinc SIprou, no, SIsus4satisSIfacció. SIsus4Si algú SIem SIsus4mossega, SIem sentiSIsus4ré miSIllor. SIsus4No, no, SIno SIsus4vull SIcanviar de pell. SIsus4No, no, SIno SIsus4vull SIcanviar de pell. SIsus4No, no, SIno SIsus4vull SIcanviar de pell. SIsus4No, no, SIno SIsus4vull SIcanviSIsus4ar de SIpell.
FA#No vull deixar que el MItemps em faci córrer, FA#no vull canviar de MIpell, jo només vull un SIsus4món diSIfeSIsus4rent. SI