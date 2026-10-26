MI MI/SOL# SIm7 LA MI/SOL# FA#m7 SI7
MIEts lo més a prop que he estat del cel.
Quan m’abraces, tot treSIm7mola LA
MI/SOL#i vull tenir-te FA#m7amb mi tota la viSI7da.
MITu em vas cosir ales per sempre.
MI/SOL#Volo només a la teva SIm7finesLAtra
MI/SOL#i cridaré el teu nom davant d'un FA#m7estadi,
SI7et recitaré abraçats a cau d'orella. MI
MII mentre el món se'n va,
cada dia és més difícil, RE#m7
SOL#7tu i jo agafats de DO#mla mà
SIm7i no em vull desMI7pertar.
LAI mentre el món se'n va
ensenyant la pitjor cara, SOL#m7
DO#7tu m'agafes fort la FA#mmà
MIm7i no vull desperLA7tar.
RETu i jo de la mà,
MIcom ens allunyem.
DO#mDéu meu, com t’estimo
FA#m7quan ens abracem.
SI7On sigui que estem,
REtothom LA/DO#pot marxar. REm SI7
MITens la meva mà, l’apretes fort.
SOL#mSom dues gotes dins de SIm7l'uniLAvers,
MI/SOL#temptant la sort FA#m7sense cap risc,
SI7no sento res. MI
MINomés despertar, jo ja penso en tu.
MImaj7/SOL#Des de que et conec, no MI7veig LAa ningú.
MI/SOL#Abans de dormir i FA#m7a cada instant
SI7m’imagino amb tu quan em faMIci gran.
MIPerquè en aquest món que ens han creat,
SOL#7que tot és mentida i esDO#mpectacle,
FA#7que quan dos s'enamoren de veLAritat
SI7és un miracle.
MII mentre el món se'n va,
cada dia és més difícil, RE#m7
SOL#7tu i jo agafats de DO#mla mà
SIm7i no em vull desMI7pertar.
LAI mentre el món se'n va
ensenyant la pitjor cara, SOL#m7
DO#7tu m'agafes fort la FA#mmà
MIm7i no vull desperLA7tar.
RETu i jo de la mà,
MIcom ens allunyem.
DO#mDéu meu, com t’estimo
FA#m7quan ens abracem.
SI7On sigui que estem,
REtothom LA/DO#pot marxar, REmmarxar, SI7marxar …
RECom ens aLA/DO#llunyem, SIm7
REtu i jo de la mà.
REDéu meu, com t’estimo.
LA/DO#Tothom REmpot marxar, marxar, marxar… LA
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