No vull i vull (Acords)

No vull agradar-te o ser més

Acords Acords
Júlia Blum
julia blum vainilla
julia blum vainilla
MINo vull agradar-te o ser més. SI
No vull deixar-me pels DO#mdemés.
Vull oblidar-me del que no em LAdeixa
veure, del SIque m'ofega.
I MIveig que passen anys i encara em SItrec
espines que han quedat dins DO#mmeu,
que em fa por SIcaure, no poder aixecar-me
ni aguantar-me en DO#mpeu.
SISé que mai em curaMIré,
que sempre queDO#mdarà
algun tros al SIfons.
Sé que mai em cuMIraré.

MINo vull agradar-te o ser més. SI
No vull deixar-me pels DO#mdemés.
Vull oblidar-SIme del que no em LAdeixa
MIveure, del que m'ofega. SI
I MIveig que passen anys i encara em SItrec
espines que han quedat dins DO#mmeu,
que em fa por SIcaure, no poder aiLAxecar-me
ni aguantar-me en MIpeu.

I sé que mai em… SISé que mai em…
Sé que mai em curaDO#mré.
SIi sé que LAmai. SI

DO#m LA MI
DO#m LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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