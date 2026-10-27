MINo vull agradar-te o ser més. SI No vull deixar-me pels DO#mdemés. Vull oblidar-me del que no em LAdeixa veure, del SIque m'ofega. I MIveig que passen anys i encara em SItrec espines que han quedat dins DO#mmeu, que em fa por SIcaure, no poder aixecar-me ni aguantar-me en DO#mpeu. SISé que mai em curaMIré, que sempre queDO#mdarà algun tros al SIfons. Sé que mai em cuMIraré.
MINo vull agradar-te o ser més. SI No vull deixar-me pels DO#mdemés. Vull oblidar-SIme del que no em LAdeixa MIveure, del que m'ofega. SI I MIveig que passen anys i encara em SItrec espines que han quedat dins DO#mmeu, que em fa por SIcaure, no poder aiLAxecar-me ni aguantar-me en MIpeu.
I sé que mai em… SISé que mai em… Sé que mai em curaDO#mré. SIi sé que LAmai. SI