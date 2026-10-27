MI No vull agradar-te o ser més. SI

No vull deixar-me pels DO#m demés.

Vull oblidar-me del que no em LA deixa

veure, del SI que m'ofega.

I MI veig que passen anys i encara em SI trec

espines que han quedat dins DO#m meu,

que em fa por SI caure, no poder aixecar-me

ni aguantar-me en DO#m peu.

SI Sé que mai em cura MI ré,

que sempre que DO#m darà

algun tros al SI fons.

Sé que mai em cu MI raré.



MI No vull agradar-te o ser més. SI

No vull deixar-me pels DO#m demés.

Vull oblidar- SI me del que no em LA deixa

MI veure, del que m'ofega. SI

I MI veig que passen anys i encara em SI trec

espines que han quedat dins DO#m meu,

que em fa por SI caure, no poder ai LA xecar-me

ni aguantar-me en MI peu.



I sé que mai em… SI Sé que mai em…

Sé que mai em cura DO#m ré.

SI i sé que LA mai. SI



DO#m LA MI

DO#m LA MI