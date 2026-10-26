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No vull que t'agradi aquesta cançó (Acords)

Ella s'atura un moment

Acords Acords
Els Pets
els pets som
els pets som
MI DO#m SOL#m LA x2

MIElla s'atura un moDO#mment
i s'arregla les SOL#mmitges
que li LAcosten d'entrar.

MIEll surt descalç al carDO#mrer
amb ampolles de SOL#mvidre
que no LAsap reciclar.

I amuntegada a SI→sobre el soMI
LAhi ha roba sense planMIxar,
LAell s'ha afaitat i és a SI→punt de canMItar,
i FA#mella voldria abraLAçar-lo ben fort.

I dir-li que MIno, no, DO#mno,
no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó,
tria'n DO#mqualsevol altra,
que aFA#mquesta em fa falta,
és LAl'únic que em queda del SIque
va passar i ara MIno.

DO#m SOL#m LA

MIEll ara es mira al miDO#mrall
i amaga la SOL#mpanxa
que li LAsurt del jersei.

MIElla embolica un reDO#mgal
i contesta les SOL#mcartes,
tot buLAfant-se el serrell.

I, sota els núvols, un SI→blanc d'aMIvió
LAtraça una línia de MIgel,
LAell s'imagina un mar SI→blau i manMIdrós,
FA#mella, una lluna d'arLAgent.

Dient-li que MIno, no, DO#mno,
no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó,
no tens DO#mdret a cantar-la,
no FA#msaps de què parla,
és LAmeva i em porta reSIcords.
I ara MIno, no, DO#mno,
no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó,
tria'n DO#mqualsevol altra,
que aFA#mquesta em fa falta,
és LAl'únic que em queda d'aSIllò.

I que no et FA#msàpiga greu,
si em treMImola la veu,
soc abLAsurda com un mitjó MIsol.

PreLAfereixo SIcallar,
aLAbans d'exSIplicar
aLAquesta penyora que SIplora per dins.

I em fa dir que MIno, no, DO#mno,
no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó,
no tens DO#mdret a cantar-la,
no FA#msaps de què parla,
és LAmeva i em porta reSIcords.
I ara MIno, no, DO#mno,
no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó,
tria'n DO#mqualsevol altra,
que aFA#mquesta em fa falta,
és LAl'únic que em queda del SIque
va passar i ara MIno.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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