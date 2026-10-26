MIElla s'atura un moDO#mment i s'arregla les SOL#mmitges que li LAcosten d'entrar.
MIEll surt descalç al carDO#mrer amb ampolles de SOL#mvidre que no LAsap reciclar.
I amuntegada a SI→sobre el soMIfà LAhi ha roba sense planMIxar, LAell s'ha afaitat i és a SI→punt de canMItar, i FA#mella voldria abraLAçar-lo ben fort.
I dir-li que MIno, no, DO#mno, no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó, tria'n DO#mqualsevol altra, que aFA#mquesta em fa falta, és LAl'únic que em queda del SIque va passar i ara MIno.
DO#mSOL#mLA
MIEll ara es mira al miDO#mrall i amaga la SOL#mpanxa que li LAsurt del jersei.
MIElla embolica un reDO#mgal i contesta les SOL#mcartes, tot buLAfant-se el serrell.
I, sota els núvols, un SI→blanc d'aMIvió LAtraça una línia de MIgel, LAell s'imagina un mar SI→blau i manMIdrós, FA#mella, una lluna d'arLAgent.
Dient-li que MIno, no, DO#mno, no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó, no tens DO#mdret a cantar-la, no FA#msaps de què parla, és LAmeva i em porta reSIcords. I ara MIno, no, DO#mno, no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó, tria'n DO#mqualsevol altra, que aFA#mquesta em fa falta, és LAl'únic que em queda d'aSIllò.
I que no et FA#msàpiga greu, si em treMImola la veu, soc abLAsurda com un mitjó MIsol.
PreLAfereixo SIcallar, aLAbans d'exSIplicar aLAquesta penyora que SIplora per dins.
I em fa dir que MIno, no, DO#mno, no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó, no tens DO#mdret a cantar-la, no FA#msaps de què parla, és LAmeva i em porta reSIcords. I ara MIno, no, DO#mno, no vull que t'aLA→gradi aSI→questa canMIçó, tria'n DO#mqualsevol altra, que aFA#mquesta em fa falta, és LAl'únic que em queda del SIque va passar i ara MIno.