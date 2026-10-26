RE
REadd9Busca'm, SImque em REtrobaaaaaaràs.
SImAvui, REdins del meu jaç,
LAsus4toca MImpas de SOLpardal.
RE...Tot s'hi val.
SImDeixa'm REtranquil,
SImposa el meu porc en sal.
RESi us plau, MImfes-ho per mi,
SOLque avui jo LAem quedo al REmeu corral.
FA#mNo vull sortir dels llençols:
SOLaquesta remor
LAa fora em pot matar.
RENo vull SImvestir-me de FA#mdoooool:
SOLneva al pol nord
DOel dia de NaLAdaaaaMImal. RE
SImEn soledat, RE
SImper sota REel cobrellit,
MImvull estar-te esperant,
SOLtapat, LAsus4pel fred que ha de SOLvenir...
FA#mNo vull sortir dels llençols:
SOLaquesta remor
SIma fora REem pot matar.
SOLNo vull SImvestir-me de FA#doooool:
SOLneva al pol nord
DOel dia de NaLAdaaaaal. RE
FA#mNo vull sortir dels llençols:
SOLaquesta remor
SIma fora REem pot matar.
SOLNo vull SImvestir-me de FA#doooool:
SOLneva al pol nord
DOel dia de NaLAdaaaaal.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.