No vull sortir dels llençols (Acords)

Busca'm, que em trobaaaaaaràs

Acords Acords
Whiskyn's
RE

REadd9Busca'm, SImque em REtrobaaaaaaràs.
SImAvui, REdins del meu jaç,
LAsus4toca MImpas de SOLpardal.

RE...Tot s'hi val.

SImDeixa'm REtranquil,
SImposa el meu porc en sal.
RESi us plau, MImfes-ho per mi,
SOLque avui jo LAem quedo al REmeu corral.

FA#mNo vull sortir dels llençols:
SOLaquesta remor
LAa fora em pot matar.
RENo vull SImvestir-me de FA#mdoooool:
SOLneva al pol nord
DOel dia de NaLAdaaaaMImal. RE

SImEn soledat, RE
SImper sota REel cobrellit,
MImvull estar-te esperant,
SOLtapat, LAsus4pel fred que ha de SOLvenir...

FA#mNo vull sortir dels llençols:
SOLaquesta remor
SIma fora REem pot matar.
SOLNo vull SImvestir-me de FA#doooool:
SOLneva al pol nord
DOel dia de NaLAdaaaaal. RE

FA#mNo vull sortir dels llençols:
SOLaquesta remor
SIma fora REem pot matar.
SOLNo vull SImvestir-me de FA#doooool:
SOLneva al pol nord
DOel dia de NaLAdaaaaal.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi