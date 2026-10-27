Intro:
RE LA→ RE x4
Noia de por
LA→ce REllana,
buscava
LA→una REànima LA→din REtre teu LA→ RE
i això era com
LA→bus REcar
papallo
LA→nes REblanques damunt LA→la REneu. LA→ RE
Noia de por
LA→ce REllana,
la teva
LA→entra REnya és ple LA→na REde vent, LA→ RE
una brisa
LA→de REmaig
amb pètals
LA→ro REsa és aire in LA→no REcent. LA→ RE SOLNoia de porce REllana,
tot el
LA→ REteu cos és re LA→ci REpient, SOLa punt de ser omplert REd'aigua
i posar-
LA→hi REun lliri quan ve el LA→bon REtemps. SImNoia de porcellana,
buscava
FA#mforça en el teu par RElar, SIm
i
SOLaixò era com bus SImcar
papallones
FA#mblaves damunt la MImmar. LA RE SImNoia de porcellana,
d'una mi
FA#mrada et van trencar el REbraç, SIm
sem
SOLblaves indigna SImda
com una san
FA#mta sense be MImats. LA RE FA#Noia de porce SOLllana,
tota ets
REfràgil que t'has tancat FA#sota d'una cam SOLpana
que sona
REdolça i és de cristall.
Noia de por
LA→ce REllana,
buscava llum en
LA→la te REva pell,
i això era
LA→com REbuscar
papallones d'aire allà
LA→on bufa REel vent. FA#Noia de porce SOLllana,
tens la mi
RErada ben transparent, FA#la pell de cel·lo SOLfana
i la carn
REtranslúcida i repel·lent. SImNoia de porcellana,
què vols que et
FA#mdonin no donant REres? SImEts freda i inhumana,
et preo
FA#mcupes de cinc a MImset. LA RE LA→ RE LA→ RE LA→ RE LA→ RE
Noia de por
buscava
i això era com
papallo
Noia de por
la teva
una brisa
amb pètals
tot el
i posar-
buscava
i
papallones
d'una mi
sem
com una san
tota ets
que sona
Noia de por
buscava llum en
i això era
papallones d'aire allà
tens la mi
i la carn
què vols que et
et preo