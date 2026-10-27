Noia de porcellana (Acords)

Noia de porcellana

Acords Acords
Pau Riba
pau riba dioptria
pau riba dioptria
Intro: RE LA→ RE x4

Noia de porLA→ceREllana,
buscava LA→una REànima LA→dinREtre teu LA→ RE
i això era com LA→busREcar
papalloLA→nes REblanques damunt LA→la REneu. LA→ RE

Noia de porLA→ceREllana,
la teva LA→entraREnya és pleLA→na REde vent, LA→ RE
una brisa LA→de REmaig
amb pètals LA→roREsa és aire inLA→noREcent. LA→ RE

SOLNoia de porceREllana,
tot el LA→REteu cos és reLA→ciREpient,
SOLa punt de ser omplert REd'aigua
i posar-LA→hi REun lliri quan ve el LA→bon REtemps.

SImNoia de porcellana,
buscava FA#mforça en el teu parRElar, SIm
i SOLaixò era com busSImcar
papallones FA#mblaves damunt la MImmar. LA RE

SImNoia de porcellana,
d'una miFA#mrada et van trencar el REbraç, SIm
semSOLblaves indignaSImda
com una sanFA#mta sense beMImats. LA RE

FA#Noia de porceSOLllana,
tota ets REfràgil que t'has tancat
FA#sota d'una camSOLpana
que sona REdolça i és de cristall.

Noia de porLA→ceREllana,
buscava llum en LA→la teREva pell,
i això era LA→com REbuscar
papallones d'aire allà LA→on bufa REel vent.

FA#Noia de porceSOLllana,
tens la miRErada ben transparent,
FA#la pell de cel·loSOLfana
i la carn REtranslúcida i repel·lent.

SImNoia de porcellana,
què vols que et FA#mdonin no donant REres?
SImEts freda i inhumana,
et preoFA#mcupes de cinc a MImset. LA RE

LA→ RE LA→ RE LA→ RE LA→ RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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