La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
LA♭ FAm RE♭9 MI♭ x4 LA♭Cada FAmdia RE♭9cap als MI♭volts de les nou, LA♭mentre FAmel po RE♭9ble MI♭es treu el son, LA♭ella FAmsurt de RE♭9casa, sen MI♭se fer soroll, LA♭esquivant FAmels gats RE♭9que li es MI♭tripen els mitjons. LA♭Jo l'es FAmpe RE♭9ro, sen MI♭se poder dormir, LA♭i FAml'es RE♭9pio MI♭des del llit LA♭tot comp FAmtant les RE♭9hores MI♭que queden per tenir LA♭el moment FAmpel RE♭9qual vull que MI♭arribi ja la nit.
Quan
RE♭9des del campa LA♭nar
sonen els
RE♭9quarts
sempre empai
FAmtant les dotze, RE♭9ella des del quar LA♭to estant
un
SI♭mbreu instant em MI♭mira i plora. LA♭Parla amb FAmmi, RE♭9noia de MI♭vidre, LA♭parla amb FAmmi, RE♭9digue'm MI♭què vols.
Dona
RE♭9ria el que MI♭fos per sa FAmber què m'a SI♭mmagues RE♭9quan et quedes tot MI♭sola a casa. LA♭ FAm RE♭9 MI♭ x2 LA♭Ja fa FAmme RE♭9sos, des de MI♭que va arribar LA♭a FAmla RE♭9casa MI♭del davant, LA♭si ens FAmtrobem RE♭9fa veure MI♭que no sap ni qui soc, LA♭però a FAmla RE♭9nit és meva MI♭durant aquells segons.
Quan
RE♭9des del campa LA♭nar
sonen els
RE♭9quarts
sempre empai
FAmtant les dotze, RE♭9ella des del quar LA♭to estant
un
SI♭mbreu instant em MI♭mira i plora. LA♭Parla amb FAmmi, RE♭9noia de MI♭vidre, LA♭parla amb FAmmi, RE♭9digue'm MI♭què vols.
Dona
RE♭9ria el que MI♭fos per sa FAmber què m'a SI♭mmagues RE♭9quan et quedes tot MI♭sola a casa. LA♭ FAm RE♭9 MI♭ x4
Quan
RE♭9des del campa LA♭nar
sonen els
RE♭9quarts
sempre empai
FAmtant les dotze, RE♭9ella des del quar LA♭to estant
un
SI♭mbreu instant em MI♭mira i plora. LA♭Parla amb FAmmi, RE♭9noia de MI♭vidre, LA♭parla amb FAmmi, RE♭9digue'm MI♭què vols.
Dona
RE♭9ria el que MI♭fos per sa FAmber què m'a SI♭mmagues RE♭9quan et quedes tot MI♭sola a casa. LA♭ FAm RE♭9 MI♭ x4
Quan
sonen els
sempre empai
un
Dona
Quan
sonen els
sempre empai
un
Dona
Quan
sonen els
sempre empai
un
Dona