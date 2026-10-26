Noia de vidre (Acords)

Cada dia cap als volts de les nou

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: LA♭ FAm RE♭9 MI♭ x4

LA♭Cada FAmdia RE♭9cap als MI♭volts de les nou,
LA♭mentre FAmel poRE♭9ble MI♭es treu el son,
LA♭ella FAmsurt de RE♭9casa, senMI♭se fer soroll,
LA♭esquivant FAmels gats RE♭9que li esMI♭tripen els mitjons.

LA♭Jo l'esFAmpeRE♭9ro, senMI♭se poder dormir,
LA♭i FAml'esRE♭9pio MI♭des del llit
LA♭tot compFAmtant les RE♭9hores MI♭que queden per tenir
LA♭el moment FAmpel RE♭9qual vull que MI♭arribi ja la nit.

Quan RE♭9des del campaLA♭nar
sonen els RE♭9quarts
sempre empaiFAmtant les dotze,
RE♭9ella des del quarLA♭to estant
un SI♭mbreu instant em MI♭mira i plora.

LA♭Parla amb FAmmi, RE♭9noia de MI♭vidre,
LA♭parla amb FAmmi, RE♭9digue'm MI♭què vols.
DonaRE♭9ria el que MI♭fos per saFAmber què m'aSI♭mmagues
RE♭9quan et quedes tot MI♭sola a casa.

LA♭ FAm RE♭9 MI♭ x2

LA♭Ja fa FAmmeRE♭9sos, des de MI♭que va arribar
LA♭a FAmla RE♭9casa MI♭del davant,
LA♭si ens FAmtrobem RE♭9fa veure MI♭que no sap ni qui soc,
LA♭però a FAmla RE♭9nit és meva MI♭durant aquells segons.

Quan RE♭9des del campaLA♭nar
sonen els RE♭9quarts
sempre empaiFAmtant les dotze,
RE♭9ella des del quarLA♭to estant
un SI♭mbreu instant em MI♭mira i plora.

LA♭Parla amb FAmmi, RE♭9noia de MI♭vidre,
LA♭parla amb FAmmi, RE♭9digue'm MI♭què vols.
DonaRE♭9ria el que MI♭fos per saFAmber què m'aSI♭mmagues
RE♭9quan et quedes tot MI♭sola a casa.

LA♭ FAm RE♭9 MI♭ x4

Quan RE♭9des del campaLA♭nar
sonen els RE♭9quarts
sempre empaiFAmtant les dotze,
RE♭9ella des del quarLA♭to estant
un SI♭mbreu instant em MI♭mira i plora.

LA♭Parla amb FAmmi, RE♭9noia de MI♭vidre,
LA♭parla amb FAmmi, RE♭9digue'm MI♭què vols.
DonaRE♭9ria el que MI♭fos per saFAmber què m'aSI♭mmagues
RE♭9quan et quedes tot MI♭sola a casa.

LA♭ FAm RE♭9 MI♭ x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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