La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RENoSOLia, ho fas tot bé. REEts SOLtan perfecte, tu saps REque SOLtens el que ningú té REi SOLaixò t'excita un pilot.
RENoSOLia, ho fas tot bé. REEts SOLtan perfecte, tu saps REque SOLtens el que tothom vol REi SOLaixò et posa molt fort.
RECanSOLtes SImi LAballes i parles REde SOLcoSImses LAtan interessants. REEts SOLtan SImraLAdical. REMiSOLres i SImmires LAcom la penya et mira. REDins SOLdel teu SImsoLAfà, et creus tan popular, REtu SOLsaps… SImLA
RENoSOLia, ho fas tot bé, ets tan perfecte, tu saps REque SOLtens el que tothom vol i això et posa que t'hi cagues.
RECanSOLtes SImi LAballes i parles REde SOLcoSImses LAtan interessants. REEts SOLtan SImraLAdical. REMiSOLres i SImmires LAcom la penya et mira. REDins SOLdel teu SImsoLAfà, et creus tan popular, REtu SOLsaps… SImLA
SOLQue si demà no vens, SIm em fot i em LAfot. SOL Em quedaré assegut, aquí. SImLA SOLQue tu em mires fix, fas veure que escoltes, però no em sents.