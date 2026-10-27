Noia, ho fas tot bé (Acords)

Noia, ho fas tot bé

Acords Acords
Dan Peralbo

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RENoSOLia, ho fas tot bé.
REEts SOLtan perfecte, tu saps
REque SOLtens el que ningú té
REi SOLaixò t'excita un pilot.

RENoSOLia, ho fas tot bé.
REEts SOLtan perfecte, tu saps
REque SOLtens el que tothom vol
REi SOLaixò et posa molt fort.

RECanSOLtes SImi LAballes i parles
REde SOLcoSImses LAtan interessants.
REEts SOLtan SImraLAdical.
REMiSOLres i SImmires LAcom la penya et mira.
REDins SOLdel teu SImsoLAfà, et creus tan popular,
REtu SOLsaps… SIm LA

RENoSOLia, ho fas tot bé, ets tan perfecte, tu saps
REque SOLtens el que tothom vol i això et posa que t'hi cagues.

RECanSOLtes SImi LAballes i parles
REde SOLcoSImses LAtan interessants.
REEts SOLtan SImraLAdical.
REMiSOLres i SImmires LAcom la penya et mira.
REDins SOLdel teu SImsoLAfà, et creus tan popular,
REtu SOLsaps… SIm LA

SOLQue si demà no vens, SIm
em fot i em LAfot. SOL
Em quedaré assegut, aquí. SIm LA
SOLQue tu em mires fix, fas veure que escoltes, però no em sents.

RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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