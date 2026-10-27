Nòmades (Acords)

Ser capaç d'imaginar

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls nomades
smoking souls nomades
SOL MIm FA

LAmSer capaç d'imaginar
SOLels poemes i relats
MImque ningú ha esFAcrit.

LAmSeré l'ombra que els teus ulls
SOLdemanen per poder mirar l'horitzó.
MImEl teu horitFAzó.

Volíem jugar on sabíem que estava prohiLAmbit
i arribar fins al cim per recorSOLdar
que ningú FAens podria parar.

Cantes la cançó i els meus llavis freguen amb els LAmteus,
apagant la tendra veu que SOLtens,
evaFAdits de tot.

LAmNòmades en SOLla ciutat,
el nostre instint per FAescapar, escapar d'allí.
LAmSols ens divertim SOLquan ens trobem
entre la gent i deFAsitgem escapar d'allí.

LAm SOL MIm FA

LAmVolíem acariciar
SOLsuaus paraules que amb el MImvent
feien FAtremolar el sol.

LAmTotes les nostres arrels
SOLque volem recuperar del pas del temps,
MImdel pas del FAtemps.

Volíem jugar on sabíem que estava prohiLAmbit
i arribar fins al cim per recorSOLdar
que ningú FAens podria parar.

Cantes la cançó i els meus llavis freguen amb els LAmteus,
apagant la tendra veu que SOLtens,
evaFAdits de tot.

LAmNòmades en SOLla ciutat,
el nostre instint per FAescapar, escapar d'allí.
LAmSols ens divertim SOLquan ens trobem
entre la gent i deFAsitgem escapar d'allí.

I quan torne als descamLAmpats
trobe els somriures soterDOrats
entre les runes dels antics reFAfugis.

Una tempesta d'esLAmtiu,
l'aigua corrent entre els DOdits
amb les promeses que mai no comFAplirem.

I quan la lluna em torna a fer caLAmllar,
només voldria fugir al teu cosDOtat
per sentir-nos de nou com dos FAferes.

Vencent la LAmpor. UoFAoh!
Només tu i LAmjo. UoFAoh! SOL

LAmNòmades en SOLla ciutat,
el nostre instint per FAescapar, escapar d'allí.
LAmSols ens divertim SOLquan ens trobem
entre la gent i deFAsitgem escapar d'allí.
LAmNòmades en SOLla ciutat,
el nostre instint per FAescapar, escapar d'allí.
LAmSols ens divertim SOLquan ens trobem
entre la gent i deFAsitgem escapar d'allí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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