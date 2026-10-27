LAmSer capaç d'imaginar SOLels poemes i relats MImque ningú ha esFAcrit.
LAmSeré l'ombra que els teus ulls SOLdemanen per poder mirar l'horitzó. MImEl teu horitFAzó.
Volíem jugar on sabíem que estava prohiLAmbit i arribar fins al cim per recorSOLdar que ningú FAens podria parar.
Cantes la cançó i els meus llavis freguen amb els LAmteus, apagant la tendra veu que SOLtens, evaFAdits de tot.
LAmNòmades en SOLla ciutat, el nostre instint per FAescapar, escapar d'allí. LAmSols ens divertim SOLquan ens trobem entre la gent i deFAsitgem escapar d'allí.
LAmSOLMImFA
LAmVolíem acariciar SOLsuaus paraules que amb el MImvent feien FAtremolar el sol.
LAmTotes les nostres arrels SOLque volem recuperar del pas del temps, MImdel pas del FAtemps.
Volíem jugar on sabíem que estava prohiLAmbit i arribar fins al cim per recorSOLdar que ningú FAens podria parar.
Cantes la cançó i els meus llavis freguen amb els LAmteus, apagant la tendra veu que SOLtens, evaFAdits de tot.
LAmNòmades en SOLla ciutat, el nostre instint per FAescapar, escapar d'allí. LAmSols ens divertim SOLquan ens trobem entre la gent i deFAsitgem escapar d'allí.
I quan torne als descamLAmpats trobe els somriures soterDOrats entre les runes dels antics reFAfugis.
Una tempesta d'esLAmtiu, l'aigua corrent entre els DOdits amb les promeses que mai no comFAplirem.
I quan la lluna em torna a fer caLAmllar, només voldria fugir al teu cosDOtat per sentir-nos de nou com dos FAferes.
Vencent la LAmpor. UoFAoh! Només tu i LAmjo. UoFAoh! SOL
LAmNòmades en SOLla ciutat, el nostre instint per FAescapar, escapar d'allí. LAmSols ens divertim SOLquan ens trobem entre la gent i deFAsitgem escapar d'allí. LAmNòmades en SOLla ciutat, el nostre instint per FAescapar, escapar d'allí. LAmSols ens divertim SOLquan ens trobem entre la gent i deFAsitgem escapar d'allí.