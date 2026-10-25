Només és amor (Acords)

Tu,que fas veure que ets feliç

Acords Acords
Sopa de Cabra
SOLTu,que fas veure DOque ets feSOLliç,
DOque no SOLtrobes el camí,
DOtu, que em miREres de reüll.

SOLSí, tu,que DOara estrenes nou esSOLtil,
DOperò mai t'has mirat SOLper dins,
DOtu, que jutges REa tothom.

SImAra vull parlar-te.
RE
DOSaps que no hem de demostrar que
REsom millors.
SImAra vull cantar-te
REja per última vegada
DOcom si fossis tot el que ara REen queda al món.
SOLTu i jo sols,
REsense por.
SOLNomés és amor,
REamor el que et dono
DOquan et mire com t'alluREnyes en la nit,
SOLsense por,es REamor.
SOLTu, que t'emDOportes la il·lusiSOLó,
DOtu, que sempre SOLhas tingut raó,
DOara no tens REres a dir.
SOLSí, tu, que DOara corres al teu SOLnord,
DOtu, que avui fas el SOLcor fort,
DOtu, que no vols perREdre el fil.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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