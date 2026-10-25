SOL Tu,que fas veure DO que ets fe SOL liç,

DO que no SOL trobes el camí,

DO tu, que em mi RE res de reüll.



SOL Sí, tu,que DO ara estrenes nou es SOL til,

DO però mai t'has mirat SOL per dins,

DO tu, que jutges RE a tothom.



SIm Ara vull parlar-te.

RE

DO Saps que no hem de demostrar que

RE som millors.

SIm Ara vull cantar-te

RE ja per última vegada

DO com si fossis tot el que ara RE en queda al món.

SOL Tu i jo sols,

RE sense por.

SOL Només és amor,

RE amor el que et dono

DO quan et mire com t'allu RE nyes en la nit,

SOL sense por,es RE amor.

SOL Tu, que t'em DO portes la il·lusi SOL ó,

DO tu, que sempre SOL has tingut raó,

DO ara no tens RE res a dir.

SOL Sí, tu, que DO ara corres al teu SOL nord,

DO tu, que avui fas el SOL cor fort,

DO tu, que no vols per RE dre el fil.