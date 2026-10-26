Intro:
FA REm x2
Em dius que
DOsoc el SI♭teu amant a FAmable, REmque no pots DOviure SOLmgaire temps sense SI♭mi. REmI quan m'es DOcoltes, el SI♭temps se't fa agra FAdable, SOLmestirada en LAmel teu llit SI♭sense poder dormir. FA REm x2
T'has dema
DOnat què he SI♭fet de la meva FAvida. REmImagi DOna't SOLmtot el que he perse SI♭guit. REmNingú no DOsap en SI♭quina nit esco FAllida SOLmcent ampolles LAmvaig buidar, però a SI♭vui estic aquí.
Només ho faig per
FAtu, DO REm
ara que et
SOLmtinc aquí al meu da SI♭vant.
Només ho faig per
FAtu, DO REm
ara que es
SOLmtàs aquí al meu cos SI♭tat.
Només ho faig per
FAtu, DO REm
que m'es
SOLmcoltes ca SI♭llada en si DOlenci.
Només ho faig per
FAtu, DO REm
ara que et
SOLmtinc aquí al meu da SI♭vant.
Només ho faig per
FAtu. FA REm x2 DO SI♭ FA REm DO SOLm SI♭ REm DO SI♭ FA SOL LAm SI♭ REm DO SI♭ FA REm DO SOLm SI♭ SOLmEm demanes LAmper què ho faig; no SI♭més ho faig per tu. SOLmEm demanes LAmper qui ho faig, si SI♭m'escoltes callada en si DOlenci.
Només ho faig per
FAtu, DO REm
que m'es
SOLmcoltes, que m'es SI♭coltes,
només ho faig per
FAtu, DO REm
que m'es
SOLmcoltes, que m'es SI♭coltes,
només ho faig per
FAtu, DO REm
que m'es
SOLmcoltes, que m'es SI♭coltes,
només ho faig per tu, només ho faig, només ho
FAfaig, DO REm
no
SOLmmés SI♭ho faig,
només ho faig per
FAtu, DO REm SOLm SI♭
només ho faig per
FAtu. DO REm SOLm SI♭
Em dius que
T'has dema
Només ho faig per
ara que et
Només ho faig per
ara que es
Només ho faig per
que m'es
Només ho faig per
ara que et
Només ho faig per
Només ho faig per
que m'es
només ho faig per
que m'es
només ho faig per
que m'es
només ho faig per tu, només ho faig, només ho
no
només ho faig per
només ho faig per