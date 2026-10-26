Només ho faig per tu (Acords)

Em dius que soc el teu amant amable

Acords Acords
Sau
sau per la porta de servei
sau per la porta de servei
Intro: FA REm x2

Em dius que DOsoc el SI♭teu amant aFAmable,
REmque no pots DOviure SOLmgaire temps sense SI♭mi.
REmI quan m'esDOcoltes, el SI♭temps se't fa agraFAdable,
SOLmestirada en LAmel teu llit SI♭sense poder dormir.

FA REm x2

T'has demaDOnat què he SI♭fet de la meva FAvida.
REmImagiDOna't SOLmtot el que he perseSI♭guit.
REmNingú no DOsap en SI♭quina nit escoFAllida
SOLmcent ampolles LAmvaig buidar, però aSI♭vui estic aquí.

Només ho faig per FAtu, DO REm
ara que et SOLmtinc aquí al meu daSI♭vant.
Només ho faig per FAtu, DO REm
ara que esSOLmtàs aquí al meu cosSI♭tat.
Només ho faig per FAtu, DO REm
que m'esSOLmcoltes caSI♭llada en siDOlenci.
Només ho faig per FAtu, DO REm
ara que et SOLmtinc aquí al meu daSI♭vant.
Només ho faig per FAtu.

FA REm x2
DO SI♭ FA
REm DO SOLm SI♭
REm DO SI♭ FA
SOL LAm SI♭
REm DO SI♭ FA
REm DO SOLm SI♭

SOLmEm demanes LAmper què ho faig; noSI♭més ho faig per tu.
SOLmEm demanes LAmper qui ho faig, si SI♭m'escoltes callada en siDOlenci.

Només ho faig per FAtu, DO REm
que m'esSOLmcoltes, que m'esSI♭coltes,
només ho faig per FAtu, DO REm
que m'esSOLmcoltes, que m'esSI♭coltes,
només ho faig per FAtu, DO REm
que m'esSOLmcoltes, que m'esSI♭coltes,
només ho faig per tu, només ho faig, només ho FAfaig, DO REm
noSOLmmés SI♭ho faig,
només ho faig per FAtu, DO REm SOLm SI♭
només ho faig per FAtu. DO REm SOLm SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi