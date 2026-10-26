Potser les coses bones d'aquest MImmón SOLsempre han estat tan a MImprop. SOLPotser el millor regal de tots sempre MImha estat compartir aquest amor.
DOEls nens jugant al REfons com sempre RE#dim7i els que avui ja no hi MImsón, des REd'algun DOlloc, guiSOLant la LAmsort als nostres REpeus, com petjades en la neu.
SOLSé que ara que ha arribat l'hiMImvern, aquí no hi tindrem mai DOfred, perquè ens tenim l'un a SOLl'altre i en REl'altre creiSOLxem per ser tot el que vulguem MImser i fer el que encara està per DOfer. Perquè Nadal junts és molt SOLmés que (molt REmés que) només NaSOLdal.
RE DODOmSOLRE
Només NaSOLdal.
SOLPotser la nit és màgica quan MImens atrevim a somiar junts. SOLPotser només amb la il·lusió els MImnostres dies s'omplen de llum.
DOLa nostra taula és REgran i plena RE#dim7dels records que vinMImdran, somREriures DOclars i els SOLulls briLAmllant plens d’emociREó, DOl'alegria ho REconquereix tot.
SOLSé que ara que ha arribat l'hiMImvern, aquí no hi tindrem mai DOfred, perquè ens tenim l'un a SOLl'altre i en REl'altre creiSOLxem per ser tot el que vulguem MImser i fer el que encara està per DOfer. Perquè Nadal junts és molt SOLmés que (molt REmés que) només NaSOLdal.