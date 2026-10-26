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Només Nadal ft. Black Music big band (Acords)

Potser les coses bones d'aquest món

Acords Acords
Els Catarres
SOL

Potser les coses bones d'aquest MImmón
SOLsempre han estat tan a MImprop.
SOLPotser el millor regal de tots
sempre MImha estat compartir aquest amor.

DOEls nens jugant al REfons com sempre
RE#dim7i els que avui ja no hi MImsón,
des REd'algun DOlloc, guiSOLant la LAmsort
als nostres REpeus, com petjades en la neu.

SOLSé que ara que ha arribat l'hiMImvern,
aquí no hi tindrem mai DOfred,
perquè ens tenim l'un a SOLl'altre
i en REl'altre creiSOLxem
per ser tot el que vulguem MImser
i fer el que encara està per DOfer.
Perquè Nadal junts és molt SOLmés que
(molt REmés que) només NaSOLdal.

RE
DO DOm SOL RE

Només NaSOLdal.

SOLPotser la nit és màgica
quan MImens atrevim a somiar junts.
SOLPotser només amb la il·lusió
els MImnostres dies s'omplen de llum.

DOLa nostra taula és REgran i plena
RE#dim7dels records que vinMImdran, somREriures DOclars
i els SOLulls briLAmllant plens d’emociREó,
DOl'alegria ho REconquereix tot.

SOLSé que ara que ha arribat l'hiMImvern,
aquí no hi tindrem mai DOfred,
perquè ens tenim l'un a SOLl'altre
i en REl'altre creiSOLxem
per ser tot el que vulguem MImser
i fer el que encara està per DOfer.
Perquè Nadal junts és molt SOLmés que
(molt REmés que) només NaSOLdal.

RE
DO DOm SOL RE

Només NaSOLdal.

RE
DO DOm SOL RE

Només NaSOLdal.

RE
DO DOm SOL RE
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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