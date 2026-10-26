REAmor, t'estimo, i tant t'esFA#mtimo DO#7 FA#mque en REl'amor meu ets mesura. LAmTu has obert límits al meu vol, MI7que amb serenor decliLAmnava, DO SOLi avui em crec prop de la plenitud, REnomés perquè me la imagines tu. Amor t'estima tant i tot l'aFA#mmor meu. DO#7
REI buscaré només per a FA#mtu, DO#7 FA#mamb la REignorància de sempre, LAmparaules dites pels amants MI7des de l'albada dels LAmsegles, DO SOLi per l'engany del meu amor creuré REreinventar el llenguatge a cada gest. Engany d'amor i veritat de l'enFA#mgany. DO#7
REAmor d'etern recomenFA#mçar, DO#7 FA#mque emREpenys la meva aventura, LAmque proa et fas del meu vaixell, MI7quan la mar veus embranLAmzida, DO SOLen qui allibero antiga esclavitud, REper qui confesso aquesta servitud. Amor esclau i llibertat de l'aFA#mmor. DO#7
SOLPer qui allibero antiga esclavitud, REper qui confesso aquesta servitud. Amor esclau i llibertat de l'aREmor.