Només per a tu (Acords)

Amor, t'estimo, i tant t'estimo

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach maremar
lluis llach maremar
REAmor, t'estimo, i tant t'esFA#mtimo DO#7
FA#mque en REl'amor meu ets mesura.
LAmTu has obert límits al meu vol,
MI7que amb serenor decliLAmnava, DO
SOLi avui em crec prop de la plenitud,
REnomés perquè me la imagines tu.
Amor t'estima tant i tot l'aFA#mmor meu. DO#7

REI buscaré només per a FA#mtu, DO#7
FA#mamb la REignorància de sempre,
LAmparaules dites pels amants
MI7des de l'albada dels LAmsegles, DO
SOLi per l'engany del meu amor creuré
REreinventar el llenguatge a cada gest.
Engany d'amor i veritat de l'enFA#mgany. DO#7

REAmor d'etern recomenFA#mçar, DO#7
FA#mque emREpenys la meva aventura,
LAmque proa et fas del meu vaixell,
MI7quan la mar veus embranLAmzida, DO
SOLen qui allibero antiga esclavitud,
REper qui confesso aquesta servitud.
Amor esclau i llibertat de l'aFA#mmor. DO#7

SOLPer qui allibero antiga esclavitud,
REper qui confesso aquesta servitud.
Amor esclau i llibertat de l'aREmor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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