Ara em
SOLtrobo aquí asse DOgut en aquest REbar
i el di
SOLlluns del mateix DOdia farà un REany.
Però l'es
SOLpera em de DOsespera, MImi jo espero REsol, DOa vegades crec que és un mal REson. Només un mal SOLson. SOL RE SOL RE SOL RE DO RE SOL6Què esperaves tro RE9bar-te, bèsti SOL6a, un jardí de RE9flors? SOL6A la vida tot RE9era fàcil, i DOja n'hi havia RE9prou. SOL6Digue'm quantes ve RE9gades SOL6ja t'ho havia RE9dit: SOL6que si aboques les es RE9perances, les hau DOràs de reco RE9llir.
I l'a
MImmor! Diuen REque l'amor és cec. I MIml'amor... no vaig REveure la paret!
Ella
SOLdeia que amb l'a DOmor n'hi havia REprou.
Ara
SOLdiu que el temps, si DOvols, ho cura REtot. SOLI mentre s'a DOclara MImi canvia d'opini REó, DOveig clar que tot és un mal REson,
només un mal
SOLson! SOL6On esperaves tro RE9bar-te, bèstia, SOL6just al centre del RE9món? SOL6Ara ja ningú RE9t'escolta, és per DOaixò que parles RE9sol. SOL6Un nou pas en la teva RE9històri SOL6a de vida i desen RE9ganys, SOL6llençaràs al riu les sa RE9bates i ara DOaniràs des RE9calç.
I l'a
MImmor! Diuen REque no saps mai quan ve.
I
MIml'amor... a mi em REva enganxar de ple,
i a les
SOLtardes, asse DOgut, bevent tot REsol,
em re
SOLcordo corrent, DOperdut del REtot. SOLI jo t'ho DOdeia, MImno veus que és cec l'a REmor! DOA vegades crec que és un mal REson... només un mal SOLson!
I l'a
MImmor! Diuen REque l'amor és cec. I MIml'amor... no vaig REveure la paret!
Ella
SOLdeia que amb l'a DOmor n'hi havia REprou.
Ara
SOLdiu que el temps, si DOvols, ho cura REtot. SOLI mentre s'a DOclara MImi canvia d'opini REó, DOveig clar que tot és un mal REson,
només un mal
SOLson!
Ara em
SOLtrobo aquí asse DOgut en aquest REbar
i el di
SOLlluns del mateix DOdia farà un REany.
Però l'es
SOLpera em de DOsespera, MImi jo espero REsol, DOa vegades crec que és un mal REson. Només un mal SOLson.
i el di
Però l'es
I l'a
Ella
Ara
només un mal
I l'a
I
i a les
em re
I l'a
Ella
Ara
només un mal
Ara em
i el di
Però l'es