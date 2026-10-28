Només un malson (Acords)

Ara em trobo aquí assegut en aquest bar

Acords Acords
Sau
sau amb la lluna a l esquena
sau amb la lluna a l esquena
Ara em SOLtrobo aquí asseDOgut en aquest REbar
i el diSOLlluns del mateix DOdia farà un REany.
Però l'esSOLpera em deDOsespera, MImi jo espero REsol,
DOa vegades crec que és un malREson. Només un malSOLson.

SOL RE SOL RE SOL RE DO RE

SOL6Què esperaves troRE9bar-te, bèstiSOL6a, un jardí de RE9flors?
SOL6A la vida tot RE9era fàcil, i DOja n'hi havia RE9prou.
SOL6Digue'm quantes veRE9gades SOL6ja t'ho havia RE9dit:
SOL6que si aboques les esRE9perances, les hauDOràs de recoRE9llir.

I l'aMImmor! Diuen REque l'amor és cec. I MIml'amor... no vaig REveure la paret!
Ella SOLdeia que amb l'aDOmor n'hi havia REprou.
Ara SOLdiu que el temps, si DOvols, ho cura REtot.
SOLI mentre s'aDOclara MImi canvia d'opiniREó, DOveig clar que tot és un malREson,
només un malSOLson!

SOL6On esperaves troRE9bar-te, bèstia, SOL6just al centre del RE9món?
SOL6Ara ja ningú RE9t'escolta, és per DOaixò que parles RE9sol.
SOL6Un nou pas en la teva RE9històriSOL6a de vida i desenRE9ganys,
SOL6llençaràs al riu les saRE9bates i ara DOaniràs desRE9calç.

I l'aMImmor! Diuen REque no saps mai quan ve.
I MIml'amor... a mi em REva enganxar de ple,
i a les SOLtardes, asseDOgut, bevent tot REsol,
em reSOLcordo corrent, DOperdut del REtot.
SOLI jo t'ho DOdeia, MImno veus que és cec l'aREmor!
DOA vegades crec que és un malREson... només un malSOLson!

I l'aMImmor! Diuen REque l'amor és cec. I MIml'amor... no vaig REveure la paret!
Ella SOLdeia que amb l'aDOmor n'hi havia REprou.
Ara SOLdiu que el temps, si DOvols, ho cura REtot.
SOLI mentre s'aDOclara MImi canvia d'opiniREó, DOveig clar que tot és un malREson,
només un malSOLson!

Ara em SOLtrobo aquí asseDOgut en aquest REbar
i el diSOLlluns del mateix DOdia farà un REany.
Però l'esSOLpera em deDOsespera, MImi jo espero REsol,
DOa vegades crec que és un malREson. Només un malSOLson.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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