En
FAcara que di DOguessis de me REmmòria de LAmtalls
d’aquella his
SI♭tòria que ningú no ha expli SOLm→ DOcat...
En
FAcara que DOdubtessis REmtot el di LAma
i caigués la
SI♭teoria de la relativi SOLm→ DOtat...
En
MI♭cara que es buidés el diccio SOLmnari de paraules
i su
SI♭maris i quedés un llibre en FA→ LAmblanc...
Tant se
REmval! DOQue a SI♭vui tot el que DOpassi és nor FAmal. REm DO SI♭ DO FA
Encara que tro
DObés al calen REmdari una LAmmena
d’inven
SI♭tari del que no vull obli SOLm→ DOdar...
En
FAcara que DOla vi REmda fos més LAmrecta
i confes
SI♭sessis la recepta del que en dius felici SOLm→ DOtat...
En
MI♭cara que dues línies pa SOLmral·leles s’enredessin
amb les
SI♭veles d’un vaixell que està de FA→ LAmpas...
Tant se
REmval! DOQue a SI♭vui tot el que DOpassi és nor SI♭mal.
Perquè amb aquesta llum, que transparenta els
FAulls,
que et fa somriure el
LAmnas, que enlaira el per REmfum,
podríem estar
SI♭sols o simplement per DOduts.
I és que pot
SI♭ser tot gira a l’inrevés,
ho fa un cop al
FAmes, canvia de co LAmlor
calculada
REmment. Només és un de SI♭tall, només és el que DOveus...
D’es
SI♭querra a dreta DOi de cap a SI♭→ REm→ FA→ DOpeus. SI♭ REm FA DO
En
FAcara que el meu DOgot sigui l’a REmquari d’al LAmgun
peix soli
SI♭tari que neda sense SOLm→ DOport...
En
FAcara que el re DOcord fos una REmciènci LAma
que estudies
SI♭amb paciència entre fotos sense SOLm→ DOnom...
En
MI♭cara que un coet imagi SOLmnari perdut
com un be
SI♭cari fes voltes al teu FA→ LAmmón.
Tant se
REmval! DOQue a SI♭vui tot el que DOpassi és nor SI♭mal.
Perquè amb aquesta llum, que transparenta els
FAulls,
que et fa somriure el
LAmnas, que enlaira el per REmfum,
podríem estar
SI♭sols o simplement per DOduts.
I és que pot
SI♭ser tot gira a l’inrevés,
ho fa un cop al
FAmes, canvia de co LAmlor
calculada
REmment. Només és un de SI♭tall, només és el que DOveus...
D’es
SI♭querra a dreta DOi de cap a SI♭→ REm→ FA→ DOpeus. SI♭ REm FA DO x4 SI♭
d’aquella his
En
i caigués la
En
i su
Tant se
Encara que tro
d’inven
En
i confes
En
amb les
Tant se
Perquè amb aquesta llum, que transparenta els
que et fa somriure el
podríem estar
I és que pot
ho fa un cop al
calculada
D’es
En
peix soli
En
que estudies
En
com un be
Tant se
Perquè amb aquesta llum, que transparenta els
que et fa somriure el
podríem estar
I és que pot
ho fa un cop al
calculada
D’es