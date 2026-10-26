Normal (Acords)

Encara que diguessis de memòria detalls

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc
EnFAcara que diDOguessis de meREmmòria deLAmtalls
d’aquella hisSI♭tòria que ningú no ha expliSOLm→DOcat...
EnFAcara que DOdubtessis REmtot el diLAma
i caigués la SI♭teoria de la relativiSOLm→DOtat...

EnMI♭cara que es buidés el diccioSOLmnari de paraules
i suSI♭maris i quedés un llibre en FA→LAmblanc...
Tant se REmval!DOQue aSI♭vui tot el que DOpassi és norFAmal.

REm DO SI♭ DO FA

Encara que troDObés al calenREmdari una LAmmena
d’invenSI♭tari del que no vull obliSOLm→DOdar...
EnFAcara que DOla viREmda fos més LAmrecta
i confesSI♭sessis la recepta del que en dius feliciSOLm→DOtat...

EnMI♭cara que dues línies paSOLmral·leles s’enredessin
amb les SI♭veles d’un vaixell que està de FA→LAmpas...
Tant se REmval!DOQue aSI♭vui tot el que DOpassi és norSI♭mal.

Perquè amb aquesta llum, que transparenta els FAulls,
que et fa somriure el LAmnas, que enlaira el perREmfum,
podríem estar SI♭sols o simplement perDOduts.
I és que potSI♭ser tot gira a l’inrevés,
ho fa un cop al FAmes, canvia de coLAmlor
calculadaREmment. Només és un deSI♭tall, només és el que DOveus...
D’esSI♭querra a dreta DOi de cap a SI♭→REm→FA→DOpeus.

SI♭ REm FA DO

EnFAcara que el meu DOgot sigui l’aREmquari d’alLAmgun
peix soliSI♭tari que neda sense SOLm→DOport...
EnFAcara que el reDOcord fos una REmciènciLAma
que estudies SI♭amb paciència entre fotos sense SOLm→DOnom...

EnMI♭cara que un coet imagiSOLmnari perdut
com un beSI♭cari fes voltes al teu FA→LAmmón.
Tant se REmval!DOQue aSI♭vui tot el que DOpassi és norSI♭mal.

Perquè amb aquesta llum, que transparenta els FAulls,
que et fa somriure el LAmnas, que enlaira el perREmfum,
podríem estar SI♭sols o simplement perDOduts.
I és que potSI♭ser tot gira a l’inrevés,
ho fa un cop al FAmes, canvia de coLAmlor
calculadaREmment. Només és un deSI♭tall, només és el que DOveus...
D’esSI♭querra a dreta DOi de cap a SI♭→REm→FA→DOpeus.

SI♭ REm FA DO x4
SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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