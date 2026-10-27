Nosaltres (Acords)

Plou a les nostres finestres

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
LA♭ MI♭ SOLm DOm x8

DOmPlou a les nostres finestres,
DOmles cançons s’acaben
DOmamb versos callats.
A MI♭fora,
DOmla tempesta es tanca
DOmi els llamps il·luminen
els SOLm→cossos canDOmsats.

DOmPlou
DOmi ens quedem a les fosques
DOmal sofà de casa
DOmcom ratlles en la mar.
I ens enMI♭fonsem
DOmcarregant als muscles
DOmles guerres ocultes
que SOLm→no mostrem DOmmai.

LA♭Plou
i ens colpegen oMI♭nades
profundes i SOLmbraves
que ens van ofeDOmgant.
LA♭M’espante
i m’aferre als teus MI♭braços
tenaços i auSOLmdaços
per no naufraDOmgar.
LA♭Plou
i cridem en la nit MI♭negra
que, passe el que SOLmpasse,
seguirem lluiDOmtant
LA♭i que només
si ens MI♭cuidem
unes i SOLmaltres,
serem el noSOLsaltres
LA♭que mai venceran.

DOmPlou
DOma les nostres finestres,
DOmi el fred cala els ossos
DOmdels somnis trencats.
A MI♭fora,
DOmcom sempre, ens rescaten,
DOmpugen i ens abracen
amb SOLm→besos muDOmllats.

DOmPlou
DOmi sopem amb espelmes
DOmbrindant per la vida
DOmque hem desafiat.
I MI♭salpem
DOmcap a noves guerres
DOmque no em fa por perdre
si SOLm→és al vostre cosDOmtat.

LA♭Plou
i ens colpegen oMI♭nades
profundes i SOLmbraves
que ens van ofeDOmgant.
LA♭M’espante
i m’aferre als teus MI♭braços
tenaços i auSOLmdaços
per no naufraDOmgar.
LA♭Plou
i cridem en la nit MI♭negra
que, passe el que SOLmpasse,
seguirem lluiDOmtant
LA♭i que només
si ens MI♭cuidem
unes i SOLmaltres,
serem el noSOLsaltres
LA♭que mai venceran.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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