DOmPlou a les nostres finestres, DOmles cançons s’acaben DOmamb versos callats. A MI♭fora, DOmla tempesta es tanca DOmi els llamps il·luminen els SOLm→cossos canDOmsats.
DOmPlou DOmi ens quedem a les fosques DOmal sofà de casa DOmcom ratlles en la mar. I ens enMI♭fonsem DOmcarregant als muscles DOmles guerres ocultes que SOLm→no mostrem DOmmai.
LA♭Plou i ens colpegen oMI♭nades profundes i SOLmbraves que ens van ofeDOmgant. LA♭M’espante i m’aferre als teus MI♭braços tenaços i auSOLmdaços per no naufraDOmgar. LA♭Plou i cridem en la nit MI♭negra que, passe el que SOLmpasse, seguirem lluiDOmtant LA♭i que només si ens MI♭cuidem unes i SOLmaltres, serem el noSOLsaltres LA♭que mai venceran.
DOmPlou DOma les nostres finestres, DOmi el fred cala els ossos DOmdels somnis trencats. A MI♭fora, DOmcom sempre, ens rescaten, DOmpugen i ens abracen amb SOLm→besos muDOmllats.
DOmPlou DOmi sopem amb espelmes DOmbrindant per la vida DOmque hem desafiat. I MI♭salpem DOmcap a noves guerres DOmque no em fa por perdre si SOLm→és al vostre cosDOmtat.
LA♭Plou i ens colpegen oMI♭nades profundes i SOLmbraves que ens van ofeDOmgant. LA♭M’espante i m’aferre als teus MI♭braços tenaços i auSOLmdaços per no naufraDOmgar. LA♭Plou i cridem en la nit MI♭negra que, passe el que SOLmpasse, seguirem lluiDOmtant LA♭i que només si ens MI♭cuidem unes i SOLmaltres, serem el noSOLsaltres LA♭que mai venceran.