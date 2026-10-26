Intro:
LAm DO SOL x2
Re
LAmcordes quan vivíem a Nou Barris
en un pis a sobre el
DOforn, al SOLcul del món?
I
LAmera un pis de merda, però nosaltres li trobàvem
cert encant, per molt que
DOet sem SOLbli estrany.
I sor
LAmtíem cada nit entre set SOLmana encara que FAmai teníem un duro per gas SOLtar. LAmEl món als DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la
LAmnit.
El món als
DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la
FAnit. SOL
I
LAmquan ens van tallar la llum i l'aigua
perquè sempre anàvem
DOtard a l'hora SOLde pagar,
i
LAmsubsistíem a base de pizzes i
fideus precuinats, de
DOsabors o SOLrientals.
I aga
LAmfàvem l'últim metro a SOLl'L4 a Llucmajor,
sen
FAse tenir molt clar on ani SOLríem a parar. LAmEl món als DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la
LAmnit.
El món als
DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la
FAnit. SOL LAm DO SOL x4
Les
LAmRambles eren nostres, Cana SOLletes fins al mar,
la
FAnit semblava eterna i el fu SOLtur era brillant. LAmEl món als DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la
LAmnit.
El món als
DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la
FAnit, SOL
ens menjarem la
FAnit, SOL
ens menjarem la
DOnit.
Re
en un pis a sobre el
I
cert encant, per molt que
I sor
ens menjarem la
El món als
ens menjarem la
I
perquè sempre anàvem
i
fideus precuinats, de
I aga
sen
ens menjarem la
El món als
ens menjarem la
Les
la
ens menjarem la
El món als
ens menjarem la
ens menjarem la
ens menjarem la