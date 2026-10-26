Nou Barris (Acords)

Recordes quan vivíem a Nou Barris

Acords Acords
Els Catarres
els catarres cancons 2011
els catarres cancons 2011
Intro: LAm DO SOL x2

ReLAmcordes quan vivíem a Nou Barris
en un pis a sobre el DOforn, al SOLcul del món?
I LAmera un pis de merda, però nosaltres li trobàvem
cert encant, per molt que DOet semSOLbli estrany.

I sorLAmtíem cada nit entre setSOLmana encara que
FAmai teníem un duro per gasSOLtar.

LAmEl món als DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la LAmnit.
El món als DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la FAnit. SOL

I LAmquan ens van tallar la llum i l'aigua
perquè sempre anàvem DOtard a l'hora SOLde pagar,
i LAmsubsistíem a base de pizzes i
fideus precuinats, de DOsabors oSOLrientals.

I agaLAmfàvem l'últim metro a SOLl'L4 a Llucmajor,
senFAse tenir molt clar on aniSOLríem a parar.

LAmEl món als DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la LAmnit.
El món als DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la FAnit. SOL

LAm DO SOL x4

Les LAmRambles eren nostres, CanaSOLletes fins al mar,
la FAnit semblava eterna i el fuSOLtur era brillant.

LAmEl món als DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la LAmnit.
El món als DOnostres SOLpeus,
ens menjarem la FAnit, SOL
ens menjarem la FAnit, SOL
ens menjarem la DOnit.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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