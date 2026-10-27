DO#m→ MI→ DO#m Vaig MI→ DO#m→ MI nau LA→ SI→ MI fra DO#m→ SI→ MI gar

DO#m→ MI→ DO#m on MI→ DO#m→ MI em costava a LA→ SI→ MI van DO#m→ SI→ MI çar.

DO#m→ MI→ DO#m I MI→ DO#m→ MI sembla LA→ SI→ MI va DO#m→ SI→ MI que

DO#m→ MI→ DO#m no MI→ DO#m→ MI estava fet per aquell món LA→ SI→ MI tan DO#m→ SI→ MI gris

DO#m→ MI→ DO#m on MI→ DO#m→ MI tothom era in LA→ SI→ MI fe DO#m→ SI→ MI liç.



DO#m→ MI→ DO#m I MI→ DO#m→ MI a la LA→ SI→ MI ciu DO#m→ SI→ MI tat,

DO#m→ MI→ DO#m és MI→ DO#m→ MI fàcil sentir-se o LA→ SI→ MI bli DO#m→ SI→ MI dat.

DO#m→ MI→ DO#m Que MI→ DO#m→ MI ca LA→ SI→ MI das DO#m→ SI→ MI cú

DO#m→ MI→ DO#m per MI→ DO#m→ MI la vorera va ca LA→ SI→ MI mi DO#m→ SI→ MI nant,

DO#m→ MI→ DO#m sen MI→ DO#m→ MI se sortir-se ni LA→ SI→ MI un DO#m→ SI→ MI pam.



SI I LA que SI demà LA no DO#m tor MI nés a ennuvolar.

SI I LA que SI demà LA fes DO#m un MI dia molt més clar.

SI Més LA clar SI pels LA dos. DO#m MI



DO#m I MI es DO#m tar MI tran DO#m quil, MI sen LA tir SI els MI o DO#m cells SI can MI tar.

DO#m Amb MI l’ai DO#m re MI pur, DO#m jo MI sento LA que SI no MI puc DO#m res SI pi MI rar.

DO#m I MI hau DO#m ri MI a DO#m d’a MI nar LA mar SI xant. MI DO#m SI MI



SI I LA que SI demà LA no DO#m tor MI nés a ennuvolar.

SI I LA que SI demà LA fes DO#m un MI dia molt més clar.

SI Més LA clar SI pels LA dos. DO#m MI



SI I LA tornar SI a co LA mençar, DO#m veu MI re al cel un sol radiant.

SI I LA la SI gent amb LA un DO#m som MI riure permanent.

SI Més LA clar SI pels LA dos. DO#m MI



SI LA SI LA DO#m MI



SI I LA que SI demà LA no DO#m tor MI nés a ennuvolar.

SI I LA que SI demà LA fes DO#m un MI dia molt més clar.

SI Més LA clar SI pels LA dos. DO#m MI

SI Més LA clar SI pels LA dos. DO#m MI

SI Més LA clar SI pels LA dos. DO#m MI