La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
DO#m→MI→DO#mVaig MI→DO#m→MInauLA→SI→MIfraDO#m→SI→MIgar
DO#m→MI→DO#mon MI→DO#m→MIem costava aLA→SI→MIvanDO#m→SI→MIçar.
DO#m→MI→DO#mI MI→DO#m→MIsemblaLA→SI→MIva DO#m→SI→MIque
DO#m→MI→DO#mno MI→DO#m→MIestava fet per aquell món LA→SI→MItan DO#m→SI→MIgris
DO#m→MI→DO#mon MI→DO#m→MItothom era inLA→SI→MIfeDO#m→SI→MIliç.
DO#m→MI→DO#mI MI→DO#m→MIa la LA→SI→MIciuDO#m→SI→MItat,
DO#m→MI→DO#més MI→DO#m→MIfàcil sentir-se oLA→SI→MIbliDO#m→SI→MIdat.
DO#m→MI→DO#mQue MI→DO#m→MIcaLA→SI→MIdasDO#m→SI→MIcú
DO#m→MI→DO#mper MI→DO#m→MIla vorera va caLA→SI→MImiDO#m→SI→MInant,
DO#m→MI→DO#msenMI→DO#m→MIse sortir-se ni LA→SI→MIun DO#m→SI→MIpam.
SII LAque SIdemà LAno DO#mtorMInés a ennuvolar.
SII LAque SIdemà LAfes DO#mun MIdia molt més clar.
SIMés LAclar SIpels LAdos. DO#m MI
DO#mI MIesDO#mtar MItranDO#mquil, MIsenLAtir SIels MIoDO#mcells SIcanMItar.
DO#mAmb MIl’aiDO#mre MIpur, DO#mjo MIsento LAque SIno MIpuc DO#mresSIpiMIrar.
DO#mI MIhauDO#mriMIa DO#md’aMInar LAmarSIxant. MI DO#m SI MI
SII LAque SIdemà LAno DO#mtorMInés a ennuvolar.
SII LAque SIdemà LAfes DO#mun MIdia molt més clar.
SIMés LAclar SIpels LAdos. DO#m MI
SII LAtornar SIa coLAmençar, DO#mveuMIre al cel un sol radiant.
SII LAla SIgent amb LAun DO#msomMIriure permanent.
SIMés LAclar SIpels LAdos. DO#m MI
SI LA SI LA DO#m MI
SII LAque SIdemà LAno DO#mtorMInés a ennuvolar.
SII LAque SIdemà LAfes DO#mun MIdia molt més clar.
SIMés LAclar SIpels LAdos. DO#m MI
SIMés LAclar SIpels LAdos. DO#m MI
SIMés LAclar SIpels LAdos. DO#m MI
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