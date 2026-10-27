Novembre (Acords)

Fou un fred i trist novembre

Acords Acords
Obrint Pas
FA#mFou un REfred i trist noLAvembre
FA#men la tarREdor del nostre LAplor.
SImDe la REterra naix un FA#mxiscle
REtestiLAmoni d'una MImort.

FA#mAmb la miRErada bateLAgaves
FA#mabans REde la teua LAnit.
SImI amb les paREraules desFA#mpertaves
REtots els LAsilencis i els MIcrits.

REJo tornaFA#mré a criREdar
el teu nom contra el MIvent!

FA#m LA RE MI x4

FA#mEn l'esREpai de les esLAtrelles
FA#mt'has perREdut en el meu LAcant,
SImperò REt'he trobat amb FA#melles
REi m'has LAfet entendre MItant.

FA#mI ara REque la terra LAcalla,
FA#malce el REmeu puny novaLAment,
SImi amb uREna nova FA#mtornada
REfarem LAbrotar el moMIment.

REJo tornaFA#mré a criREdar
el teu nom contra el MIvent!

FA#m LA RE MI x4

Contra el FA#m→LAvent!RE→MI
Contra el FA#m→LAvent!RE→MI
Contra el FA#m→LAvent!RE→MI
Contra el FA#m→LAvent!RE→MI

Contra el FA#mvent!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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