FA#mFou un REfred i trist noLAvembre
FA#men la tarREdor del nostre LAplor.
SImDe la REterra naix un FA#mxiscle
REtestiLAmoni d'una MImort.
FA#mAmb la miRErada bateLAgaves
FA#mabans REde la teua LAnit.
SImI amb les paREraules desFA#mpertaves
REtots els LAsilencis i els MIcrits.
REJo tornaFA#mré a criREdar
el teu nom contra el MIvent!
FA#m LA RE MI x4
FA#mEn l'esREpai de les esLAtrelles
FA#mt'has perREdut en el meu LAcant,
SImperò REt'he trobat amb FA#melles
REi m'has LAfet entendre MItant.
FA#mI ara REque la terra LAcalla,
FA#malce el REmeu puny novaLAment,
SImi amb uREna nova FA#mtornada
REfarem LAbrotar el moMIment.
REJo tornaFA#mré a criREdar
el teu nom contra el MIvent!
FA#m LA RE MI x4
Contra el FA#m→LAvent!RE→MI
Contra el FA#m→LAvent!RE→MI
Contra el FA#m→LAvent!RE→MI
Contra el FA#m→LAvent!RE→MI
Contra el FA#mvent!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.