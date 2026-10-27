Novembre (Acords)

Riuràs per força

Acords Acords
Umpah-Pah
umpah pah bordell
umpah pah bordell
RERiuràs per força
SOLentre olors de pixum,
REenmig de crits d'alcohol i ampolles,
SOLuna nyonya gris.
REÉs nit de sants.
SOLNit de fred i guspires,
REnit de dol. Xim, xim!
SOL Ding, dong, ding, dong!

DONits de SImsants, de morts REi difunts.

Són SOLnits de porles,
REnits SOLbarrufant el seny,
REde SOLplom, canons d'encàrrec,
REprinSOLcipiants a mesells.

RENits SOLde foc,
REnits SOLde fang i castanyes,
REnits SOLde farts,
REnits SOLde boira i desguàs.

DONits de bars SImde merda REen un sac.

LARam rampataplam!
SOLQuin aviram!
LARam rampataplam!
SOLNovembre sant,
LAem cous.

RECent trons que esmolen l'eina
SOLestriparan el cel, cels,
REcent manyocs, tots fills de gleva,
SOLben junts per cremar els déus, déus,
REenmig de pluja, preludis de l'hivern,
SOLnits de coragre,
REde gaites i esbufecs,
SOLcinc nits d'autista,
REd'antics amics,
SOLcinc nits, cinc tous.
REEi! Noi! No cal que espantis mosques.
SOLEi! Girona fa olor a sants.
REEi! Guaita l'arcàngel.
SOLEi! Noi! Girona és immortal.
REEi! Noi! Girona és immortal.
SOLEi! Noi! Girona és immortal.

REDos cops, no tres, com ens deia el frare:
SOLamb dos cops n'hi ha prou.
REDos cops, no tres, tanta tifa embafa:
SOLamb dos cops n'hi ha prou.

REUuuuuuuuuhhhhh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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