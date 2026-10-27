RECent trons que esmolen l'eina SOLestriparan el cel, cels, REcent manyocs, tots fills de gleva, SOLben junts per cremar els déus, déus, REenmig de pluja, preludis de l'hivern, SOLnits de coragre, REde gaites i esbufecs, SOLcinc nits d'autista, REd'antics amics, SOLcinc nits, cinc tous. REEi! Noi! No cal que espantis mosques. SOLEi! Girona fa olor a sants. REEi! Guaita l'arcàngel. SOLEi! Noi! Girona és immortal. REEi! Noi! Girona és immortal. SOLEi! Noi! Girona és immortal.
REDos cops, no tres, com ens deia el frare: SOLamb dos cops n'hi ha prou. REDos cops, no tres, tanta tifa embafa: SOLamb dos cops n'hi ha prou.