Núria (Acords)

Núria, em mires i estic atordit

Acords Acords
Els Pets
els pets 1995 vine a la festa
els pets 1995 vine a la festa
Intro: LA RE x4

LANúriRE→a, em mires i MIestic atorLAdit,
RE→totes les MIcoses que et poLA→driMI→aFA#mdir
REes resumeixen en un MImot.

LANúria, RE→carda un MIfred però tinc LAcalor,
RE→soc als teus MIbraços, no hi ha LA→lloc MI→miFA#mllor,
REtot era fosc i ara és claMIror.

FA#mQuan arribes a REcasa cansada i et MImiro,
FA#mtorna a ser el primer REdia que et vaig fer un peMItó,
vull cridar ben fort que el meu món es diu LANúria.

RE→Anem de MIfesta aquesta LAnit,
RE→vull que m'enMIvegin tots els LA→meus MI→aFA#mmics,
REamb tu tinc ganes de fer MIel boig.
LANúria, RE→llavis de MImenta, peus peLAtits,
RE→vull fer-te MIriure, vull tasLA→tar els MI→teus FA#mpits,
SIm→vine i REdespentina'm, SIm→besa'm REo assassina'm,
SIm→res més REdolç que esmicoMIlar-me
lentament entre els teus LAdits.

RE LA RE FA#m RE MI

FA#mQuan arribes a REcasa cansada i et MImiro,
FA#mtorna a ser el primer REdia que et vaig fer un peMItó,
vull cridar ben fort que el meu món es diu LANúria.

RE→Llavis de MImenta, peus peLAtits,
RE→vull fer-te MIriure, vull tasLA→tar els MI→teus FA#mpits,
SIm→vine i REdespentina'm, SIm→besa'm REo assassina'm,
SIm→res més REdolç que esmicoMIlar-me
lentament entre els teus LAdits. RE→ MI

LANúria. UoRE→ooMIhoo!
LANúria. UoRE→ooMIhoo!
LANúria. UoRE→ooMIhoo!

LANúria.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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