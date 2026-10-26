Intro:
LA RE x4 LANúri RE→a, em mires i MIestic ator LAdit, RE→totes les MIcoses que et po LA→dri MI→a FA#mdir REes resumeixen en un MImot. LANúria, RE→carda un MIfred però tinc LAcalor, RE→soc als teus MIbraços, no hi ha LA→lloc MI→mi FA#mllor, REtot era fosc i ara és cla MIror. FA#mQuan arribes a REcasa cansada i et MImiro, FA#mtorna a ser el primer REdia que et vaig fer un pe MItó,
vull cridar ben fort que el meu món es diu
LANúria. RE→Anem de MIfesta aquesta LAnit, RE→vull que m'en MIvegin tots els LA→meus MI→a FA#mmics, REamb tu tinc ganes de fer MIel boig. LANúria, RE→llavis de MImenta, peus pe LAtits, RE→vull fer-te MIriure, vull tas LA→tar els MI→teus FA#mpits, SIm→vine i REdespentina'm, SIm→besa'm REo assassina'm, SIm→res més REdolç que esmico MIlar-me
lentament entre els teus
LAdits. RE LA RE FA#m RE MI FA#mQuan arribes a REcasa cansada i et MImiro, FA#mtorna a ser el primer REdia que et vaig fer un pe MItó,
vull cridar ben fort que el meu món es diu
LANúria. RE→Llavis de MImenta, peus pe LAtits, RE→vull fer-te MIriure, vull tas LA→tar els MI→teus FA#mpits, SIm→vine i REdespentina'm, SIm→besa'm REo assassina'm, SIm→res més REdolç que esmico MIlar-me
lentament entre els teus
LAdits. RE→ MI LANúria. Uo RE→oo MIhoo! LANúria. Uo RE→oo MIhoo! LANúria. Uo RE→oo MIhoo! LANúria.
vull cridar ben fort que el meu món es diu
lentament entre els teus
vull cridar ben fort que el meu món es diu
lentament entre els teus