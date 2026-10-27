Obert (Acords)

Em sobren les paraules per entendre el món, cinc sentits m'acompanyen, cinc rames

Acords Acords
Matís
REmEm sobren les paDOraules per entendre el SOLmón, REmcinc sentits m'aSOLcompanyen, cinc rames d'un LAmcor.
REmSé que la lliDObertat està en la voSOLluntat, enREmtendre com SOLestàs, decidir on LAmanar.

DOVas creixent i el teu SOLcos va acumulant senREmsacions que no saps conLAmtrolar,
DOramals per doSOLmesticar eixa bèstia que en REml'espill reconeixes que eres LAmtu. MI MI7

LAmÉs la màgia amb la que et MImveig, l'energia que desFAprens, el camí de l'expeSOLriència que ha canviat el teu MImdestí.
És difícil LAmd'acceptar una mort, l'enMImfermetat, però quan entens la FAvida, el temps juga al teu SOLfavor.

DOObert, recorren el teu cos sense MImparar estímuls que ja no et poden LAmfer mal
si decideixes viure sense SOLpor.
REmSentir la teua LAmmà, obrir la ment al REmmón, estar conSOLnectats. LAm

DOVas perdent la iSOLdentitat quan bloqueges eREmmocions, quan embosses els LAmsentits.
DOLes toxines han SOLd'eixir, l'energia ha de REmfluir, combustió per eLAmxisMItir. MI7

FASé que tornaré a parlar per explicar-te el que he SOLsentit, però no escriuré cap cosa que abans no m'haja LAmcremat per MImdins,
canFAviant SOLl'estat dels LAmpensaments, boMImllint la FAsang, mesSOLclant-se novament.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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