SOL DO
SOLTemptant a la sort.
SOLSomiant tot el que va passar.
MImQuan un LAmdels REdos
MImarribar ser el LAmguanyaREdor.
SOLQuantes vegades podré perdonar?
LAmEls mals de cap REque m'has donat,
amb quantes llàgrimes podré empleMImnar
LAmla infeRElicitat?
MImNo vull DOviure de reSOLcords.
MImSe'n van amb DOl'aire com la REpols.
MImQuan hi DOpenso, no ho comSOLprenc
MImel que SOLvaig fer malaREment.
SOLSón objectes de la MImmàgia,
SOLsols peons en MImaquest món;
SOLles mentides MImi la ràbia
ens REbullen dins del cor.
SOL
SOLJa no tinc paraules
SOLper respondre tot allò.
Un MImdia em vas fer mal, l'altre era LAmigual. RE
Tot MImqueda en ambiLAmció. RE
SOLFart d'aquesta vida,
SOLque sembla de cotó.
Avui era MImjo, demà la raLAmó, RE
i el fuMImtur és la fosLAmcor. RE
SOL MIm SOL MIm SOL MIm RE
Són MImobjecLAmtes, RE
són MImobjecLAmtes. RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.