FAOFA/LAbre els ulls, els sentits,
SI♭i SI♭/DOveuràs aquesta terra nostra.
SI♭ SI♭/DO FA FAsus2 FA/LA FAsus2/LA
SI♭ASI♭/DOquest cel, aquest mar,
SI♭el SI♭/DOriu clar i aquesta arbreda fosca.
SI♭ SI♭/DO FA FAsus2 FA/LA FAsus2/LA
SI♭I SI♭/DOpoblets, i ciutats,
SI♭i SI♭/DOels camins curulls de llum i d'ombra.
SI♭Pots FA/LAcomptar amb la nostra gent
SI♭que SI♭/DOt’ajudarà un cop més.
FAMiSI♭ra REmcom la DOtarda daura les planes.
FAMiSI♭ra REmcom la DOnit besa al matí.
FACanten SI♭ocells REma dalt DOdels arbres
FAi SI♭esclaREmten als ceps dolços raïms:
SOLés la SI♭terra on vivim.
SI♭/DO FA FAsus2 FA/LA FAsus2/LA
SI♭ASI♭/DOquest far, aquest port,
SI♭una SI♭/DOcosta amb pedra i blanca sorra.
SI♭ SI♭/DO FA FAsus2 FA/LA FAsus2/LA
SI♭I SI♭/DOles fonts i els turons,
SI♭i SI♭/DOmuntanyes, boscos, valls i coves.
SI♭És la FA/LAcasa on viu el cor
SI♭més SI♭/DOençà de l'horitzó.
MI♭ LA♭ DOm DO x4
FA SI♭ REm SOL SI♭
MI♭ LA♭ DOm SI♭ x3
MI♭ LA♭ DOm DO x4
FA SI♭ REm SOL SI♭
FASom FA/LAllum, som foc,
SI♭per DOajudar qui ens envolta.
FADoFA/LAna i SI♭res no SI♭/DOperdràs.
FAI FA/LAnit, foscor,
SI♭quan DOhi somiem a la vora.
FAViFA/LAne i SI♭dona’m la mà,
FAobre els ulls!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.