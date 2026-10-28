Obriu les mans (Acords)

Obriu les mans, que no ho veieu? N'hi ha per tothom

Acords Acords
El Petit de Cal Eril
el petit de cal eril la figura del buit
el petit de cal eril la figura del buit

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA#m7 RE LAsus4

FA#m7 RE LAsus4
FA#m7 RE LAsus4

FA#m7Obriu les mans, que no ho veREieu? N'hi ha per totLAsus4hom.
FA#m7Tanquem els ulls, mirem enREdins, n'està ben LAsus4ple.
Les REfonts d'aquest jardí són tan geLAsus4gants,
els REfruits del més petit aSImquest ens serviLAsus4ran.

FA#m7 RE LAsus4
FA#m7 RE LAsus4

FA#m7Sentim com cau fins baix als REpeus i no fa LAsus4mal.
FA#m7Sabem que és nostre i que en el REfons no és més que LAsus4res.
Els REponts d'aquest camí estan desLAsus4fets,
però es REpot travessar el riu per SImun maLAsus4teix.

ALA6marg i suau, ha estat cansat, REsom-hi!
LliLA6mat i llarg, restant-hi el cap, REúnic.
Ets LA6fel de mag, és curt i ras, REcompte.
Som LA6rics d'esperit, és vi, és vida REteva.

ALA6marg i suau, ha estat cansat, REsom-hi!
LliLA6mat i llarg, restant-hi el cap, REúnic.
Ets LA6fel de mag, és curt i ras, REcompte.
Som LA6rics d'esperit, és vi, és vida REteva.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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