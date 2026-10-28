La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA#m7 RE LAsus4
FA#m7 RE LAsus4
FA#m7 RE LAsus4
FA#m7Obriu les mans, que no ho veREieu? N'hi ha per totLAsus4hom.
FA#m7Tanquem els ulls, mirem enREdins, n'està ben LAsus4ple.
Les REfonts d'aquest jardí són tan geLAsus4gants,
els REfruits del més petit aSImquest ens serviLAsus4ran.
FA#m7 RE LAsus4
FA#m7 RE LAsus4
FA#m7Sentim com cau fins baix als REpeus i no fa LAsus4mal.
FA#m7Sabem que és nostre i que en el REfons no és més que LAsus4res.
Els REponts d'aquest camí estan desLAsus4fets,
però es REpot travessar el riu per SImun maLAsus4teix.
ALA6marg i suau, ha estat cansat, REsom-hi!
LliLA6mat i llarg, restant-hi el cap, REúnic.
Ets LA6fel de mag, és curt i ras, REcompte.
Som LA6rics d'esperit, és vi, és vida REteva.
ALA6marg i suau, ha estat cansat, REsom-hi!
LliLA6mat i llarg, restant-hi el cap, REúnic.
Ets LA6fel de mag, és curt i ras, REcompte.
Som LA6rics d'esperit, és vi, és vida REteva.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.