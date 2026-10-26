LAm“La música és el batec dels pobles LAmi amb nosaltres portem els seus camins. LAmObriu totes les portes. LAmBenvinguts al cor de la terra.”
LAmHe vist el cel cobert de plom. LAmHe vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist DOun mur furiós al SOLmar, plorar la maFAre terra.
LAmHe recollit metralla al cor LAmdels que han fugit des de les portes de l'horror. Que cremi DOroig el foc d'un SOLvers contra el FAfoc de la guerra.
Pararem el DOtemps, hem vingut de FAlluny, del ventre de l'OREmrient, LAmdels camins perSOLduts.
Pararem el DOtemps, canviarem el FArumb. Un crit al vent REmrebel: LAmBenvinguts, Salam AleiSOLkum.
LAmSom tot allò que no té nom. LAmSom el demà de la tristesa i de la por. Hi haurà un caDOmí sota la SOLnit, hi haurà FAesperança.
LAmHe vist la mort parlar d'amor. LAmHe vist els pobles despertar en una cançó. Mira'm als DOulls, no estarem SOLsols, un altre FAmón esclata.
Pararem el DOtemps, hem vingut de FAlluny, del ventre de l'OREmrient, LAmdels camins perSOLduts.
Pararem el DOtemps, canviarem el FArumb. Un crit al vent REmrebel: LAmBenvinguts, Salam AleiSOLkum.
LAm→SOLFA x4
LAm“En REmla SOLtierDOra hace falta personas que construyan más y destruyan menos, LAmque REmproSOLmeDOtan menos y resuelvan más, LAmque REmesSOLpeDOren recibir menos y dar más, LAmque REmdiSOLgan DOmejor ahora que mañana.”
AFAvui s'obriDOran totes les SOLportes, REm→tots els caSOL→mins en un insFAtant. DONua la nit al SOLteu davant. AFAvui trobaDOràs un mar en SOLcalma, REm→tots els reSOL→cords dels obliFAdats. DONua la nit al SOLteu davant.
LAm→SOLFA x4
Pararem el DOtemps, hem vingut de FAlluny, del ventre de l'OREmrient, LAmdels camins perSOLduts.
Pararem el DOtemps, canviarem el FArumb. Un crit al vent REmrebel: LAmBenvinguts, Salam AleiSOLkum.