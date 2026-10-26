Obriu-me el cap (Acords)

Abans que se m'enduguin el teu nom

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ara som gegants
joan dausa ara som gegants
LA DO#m FA#m RE x2

ALAbans que se m'enduguin el teu REnom,
que cremin aquest MIvers,
que esborrin els reLAcords.

Abans que em perdi anant tot REsol,
que no em conegui el MIcos,
obriu-me el REcap.

Obriu-me el LA→DO#mcap.FA#m→MI
Obriu-me el LA→DO#mcap.FA#m→MI

LAAbans que m'arrosseguin fins al REfons,
que morin els seMIcrets,
que enterrin els peLAtons.

Abans que el temps em guanyi el REpols,
que no entengueu qui MIsoc,
obriu-me el REcap.

Obriu-me el LA→DO#m→FA#m→MIcap.
Obriu-me el LA→DO#m→FA#m→RE→REmcap.

LAObriu-lo, copieu-ho tot, feu fotos a milions.
Que no FA#mvull la nostra vida perduda en un racó.
Que esREtic segur que algú sap com entrar als meus ulls
per MIveure't a tu, per veure-us a tots
com us he vist LAjo.
LAObriu-lo, copieu-ho tot, feu fotos a milions.
Que no FA#mvull la nostra vida perduda en un racó.
Que esREtic segur que algú sap com entrar als meus ulls
per MIveure't a tu, per veure-us a tots
com us he vist LAjo.
LAObriu-lo, copieu-ho tot, feu fotos a milions.
Que no FA#mvull la nostra vida perduda en un racó.
Que esREtic segur que algú sap com entrar als meus ulls
per MIveure't a tu, per veure-us a tots
com us he vist LAjo.
LAObriu-lo, copieu-ho tot, feu fotos a milions.
Que no FA#mvull la nostra vida perduda en un racó.
Que esREtic segur que algú sap com entrar als meus ulls
per MIveure't a tu, per veure-us a tots
com us he vist LAjo.

LA FA#m RE MI x3

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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