ALAbans que se m'enduguin el teu REnom, que cremin aquest MIvers, que esborrin els reLAcords.
Abans que em perdi anant tot REsol, que no em conegui el MIcos, obriu-me el REcap.
Obriu-me el LA→DO#mcap.FA#m→MI Obriu-me el LA→DO#mcap.FA#m→MI
LAAbans que m'arrosseguin fins al REfons, que morin els seMIcrets, que enterrin els peLAtons.
Abans que el temps em guanyi el REpols, que no entengueu qui MIsoc, obriu-me el REcap.
Obriu-me el LA→DO#m→FA#m→MIcap. Obriu-me el LA→DO#m→FA#m→RE→REmcap.
LAObriu-lo, copieu-ho tot, feu fotos a milions. Que no FA#mvull la nostra vida perduda en un racó. Que esREtic segur que algú sap com entrar als meus ulls per MIveure't a tu, per veure-us a tots com us he vist LAjo. LAObriu-lo, copieu-ho tot, feu fotos a milions. Que no FA#mvull la nostra vida perduda en un racó. Que esREtic segur que algú sap com entrar als meus ulls per MIveure't a tu, per veure-us a tots com us he vist LAjo. LAObriu-lo, copieu-ho tot, feu fotos a milions. Que no FA#mvull la nostra vida perduda en un racó. Que esREtic segur que algú sap com entrar als meus ulls per MIveure't a tu, per veure-us a tots com us he vist LAjo. LAObriu-lo, copieu-ho tot, feu fotos a milions. Que no FA#mvull la nostra vida perduda en un racó. Que esREtic segur que algú sap com entrar als meus ulls per MIveure't a tu, per veure-us a tots com us he vist LAjo.