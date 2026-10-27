Ocell d'origami (Acords)

Si l'amor fos un joc, tan clar que jo ja l'he perdut

Acords Acords
Mama Dousha
mama dousha la criolla
mama dousha la criolla
Si l'aREmmor fos un joc, tan clar que LAjo ja l'he SOLmperdut.
Si l'aREmmor fos el mar, series un LAfar i jo un pobre SOLmlluç.
Si l'aREmmor fos menjar, taría curLArant per fer una SOLmmousse.
I si REmno has de ser tu, serà LAningú, no serà REmningú.

REmVull ser el gat que et mossega
LAper donar-te cariñu,
SOLmper dormir al teu costat,
REmque tu ets més adorable
LAque un ocell d'origami.
SOLmFa falta un tatami a l'habitaREmció.

LASi el cafè et SOLmcrema, ja bufu REmjo.
LASi vols SOLmmambo, jo toco el tamMIdimbor.
LASi vols susSOLmhi, jo et porto a REmJapó.
Queda SOLpoc que jo et pugui ofeLArir.

Si l'aREmmor fos un joc, tan clar que LAjo ja l'he SOLmperdut.
Si l'aREmmor fos el mar, series un LAfar i jo un pobre SOLmlluç.
Si l'aREmmor fos menjar, taría curLArant per fer una SOLmmousse.
I si REmno has de ser tu, serà LAningú, no serà REmningú.

REmSe't dona bé trencar-me,
LAfer el que et dona la gana,
SOLmquedar i no venir mai.
REmEl Seat dels teus pares
LAsap massa de nosaltres.
SOLmFa falta un dimoni a l'habiREmtació.
LASi el cafè et SOLmcrema, ja bufu REmjo.
LASi vols SOLmmambo, jo toco el tamMIdimbor.
LASi vols susSOLmhi, jo et porto a REmJapó.

Si l'aREmmor fos un joc, tan clar que LAjo ja l'he SOLmperdut.
Si l'aREmmor fos el mar, series un LAfar i jo un pobre SOLmlluç.
Si l'aREmmor fos menjar, taría curLArant per fer una SOLmmousse.
I si REmno has de ser tu, serà LAningú, no serà REmningú.

Jo, que t'he donat SOLmtant,
aLAvui li prego a SOLmtots els sants (tots els LAsants).
Quin gran error! M'he REmenamorat, he peSOLmcat.
Avui li LAprego a tots els sants, tots els REmsants.

Si l'aREmmor fos un joc, tan clar que LAjo ja l'he SOLmperdut.
Si l'aREmmor fos el mar, series un LAfar i jo un pobre SOLmlluç.
Si l'aREmmor fos menjar, taría curLArant per fer una SOLmmousse.
I si REmno has de ser tu, serà LAningú, no serà REmningú.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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