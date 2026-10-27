Si l'a
REmmor fos un joc, tan clar que LAjo ja l'he SOLmperdut.
Si l'a
REmmor fos el mar, series un LAfar i jo un pobre SOLmlluç.
Si l'a
REmmor fos menjar, taría cur LArant per fer una SOLmmousse.
I si
REmno has de ser tu, serà LAningú, no serà REmningú. REmVull ser el gat que et mossega LAper donar-te cariñu, SOLmper dormir al teu costat, REmque tu ets més adorable LAque un ocell d'origami. SOLmFa falta un tatami a l'habita REmció. LASi el cafè et SOLmcrema, ja bufu REmjo. LASi vols SOLmmambo, jo toco el tam MIdimbor. LASi vols sus SOLmhi, jo et porto a REmJapó.
Queda
SOLpoc que jo et pugui ofe LArir.
Si l'a
REmmor fos un joc, tan clar que LAjo ja l'he SOLmperdut.
Si l'a
REmmor fos el mar, series un LAfar i jo un pobre SOLmlluç.
Si l'a
REmmor fos menjar, taría cur LArant per fer una SOLmmousse.
I si
REmno has de ser tu, serà LAningú, no serà REmningú. REmSe't dona bé trencar-me, LAfer el que et dona la gana, SOLmquedar i no venir mai. REmEl Seat dels teus pares LAsap massa de nosaltres. SOLmFa falta un dimoni a l'habi REmtació. LASi el cafè et SOLmcrema, ja bufu REmjo. LASi vols SOLmmambo, jo toco el tam MIdimbor. LASi vols sus SOLmhi, jo et porto a REmJapó.
Si l'a
REmmor fos un joc, tan clar que LAjo ja l'he SOLmperdut.
Si l'a
REmmor fos el mar, series un LAfar i jo un pobre SOLmlluç.
Si l'a
REmmor fos menjar, taría cur LArant per fer una SOLmmousse.
I si
REmno has de ser tu, serà LAningú, no serà REmningú.
Jo, que t'he donat
SOLmtant,
a
LAvui li prego a SOLmtots els sants (tots els LAsants).
Quin gran error! M'he
REmenamorat, he pe SOLmcat.
Avui li
LAprego a tots els sants, tots els REmsants.
Si l'a
REmmor fos un joc, tan clar que LAjo ja l'he SOLmperdut.
Si l'a
REmmor fos el mar, series un LAfar i jo un pobre SOLmlluç.
Si l'a
REmmor fos menjar, taría cur LArant per fer una SOLmmousse.
I si
REmno has de ser tu, serà LAningú, no serà REmningú.
Si l'a
Si l'a
I si
Queda
Si l'a
Si l'a
Si l'a
I si
Si l'a
Si l'a
Si l'a
I si
Jo, que t'he donat
a
Quin gran error! M'he
Avui li
Si l'a
Si l'a
Si l'a
I si