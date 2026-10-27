La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA♭A DOmmil meRE♭tres LA♭→DOd’altura vaig pensar LA♭en DOmaquell oRE♭cell, LA♭→DOen aquell ocell volar. LA♭A DOmmil meRE♭tres LA♭→DOd’altura vaig pensar LA♭que DOmvola molt aRE♭munt LA♭→DOi que això em fa espantar.
FAm7Per soDO7bre RE♭els LA♭núMI♭vols FAm7ataronDO7jats RE♭d’aqueLA♭lla MI♭llum FAm7que jo no DO7haviRE♭a vist LA♭aMI♭bans, FAm7i a DO7les RE♭munLA♭taMI♭nyes FAm7de qualDO7sevol RE♭lloc LA♭del MI♭món, FAm7camiDO7nàvem RE♭senLA♭se MI♭por.
LA♭MiDOmrades RE♭creLA♭uaDOmdes sense sentit LA♭en DOmaRE♭quell LA♭peDOmtit paradís, LA♭haDOmmaca RE♭trenLA♭cada, DOmconversa al llit; LA♭me’n DOmvaig RE♭a LA♭dorDOmmir feliç. LA♭I DOmel cel que RE♭ara LA♭ploDOmra i no hi ha ningú, LA♭muDOmllada RE♭la LA♭sorra DOmi tu a l’iglú.
FAm7Per soDO7bre RE♭els LA♭núMI♭vols FAm7ataronDO7jats RE♭d’aqueLA♭lla MI♭llum FAm7que jo no DO7haviRE♭a vist LA♭aMI♭bans, FAm7i a DO7les RE♭munLA♭taMI♭nyes FAm7de qualDO7sevol RE♭lloc LA♭del MI♭món, FAm7camiDO7nàvem RE♭senLA♭se MI♭por.
LA♭I a DOml’asRE♭falt, LA♭toDOmcant de peus a terra, LA♭ja tot coDOmmenRE♭ça LA♭i semDOmbla que el món s’enterra. LA♭I DOmen RE♭un LA♭banc DOmmig trencat, LA♭aquells oDOmcells RE♭que veLA♭ia, DOmara els tinc al meu costat.
FAm7Per soDO7bre RE♭els LA♭núMI♭vols FAm7ataronDO7jats RE♭d’aqueLA♭lla MI♭llum FAm7que jo no DO7haviRE♭a vist LA♭aMI♭bans, FAm7i a DO7les RE♭munLA♭taMI♭nyes FAm7de qualDO7sevol RE♭lloc LA♭del MI♭món, FAm7camiDO7nàvem RE♭senLA♭se MI♭por.
FAm7Per soDO7bre RE♭els LA♭núMI♭vols FAm7ataronDO7jats RE♭d’aqueLA♭lla MI♭llum FAm7que jo no DO7haviRE♭a vist LA♭aMI♭bans, FAm7i a DO7les RE♭munLA♭taMI♭nyes FAm7de qualDO7sevol RE♭lloc LA♭del MI♭món, FAm7camiDO7nàvem RE♭senLA♭se MI♭por.