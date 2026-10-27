Ocells (Acords)

A mil metres d’altura vaig pensar

Acords Acords
Iglú

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭A DOmmil meRE♭tres LA♭→DOd’altura vaig pensar
LA♭en DOmaquell oRE♭cell, LA♭→DOen aquell ocell volar.
LA♭A DOmmil meRE♭tres LA♭→DOd’altura vaig pensar
LA♭que DOmvola molt aRE♭munt LA♭→DOi que això em fa espantar.

FAm7Per soDO7bre RE♭els LA♭MI♭vols
FAm7ataronDO7jats RE♭d’aqueLA♭lla MI♭llum
FAm7que jo no DO7haviRE♭a vist LA♭aMI♭bans,
FAm7i a DO7les RE♭munLA♭taMI♭nyes
FAm7de qualDO7sevol RE♭lloc LA♭del MI♭món,
FAm7camiDO7nàvem RE♭senLA♭se MI♭por.

LA♭MiDOmrades RE♭creLA♭uaDOmdes sense sentit
LA♭en DOmaRE♭quell LA♭peDOmtit paradís,
LA♭haDOmmaca RE♭trenLA♭cada, DOmconversa al llit;
LA♭me’n DOmvaig RE♭a LA♭dorDOmmir feliç.
LA♭I DOmel cel que RE♭ara LA♭ploDOmra i no hi ha ningú,
LA♭muDOmllada RE♭la LA♭sorra DOmi tu a l’iglú.

FAm7Per soDO7bre RE♭els LA♭MI♭vols
FAm7ataronDO7jats RE♭d’aqueLA♭lla MI♭llum
FAm7que jo no DO7haviRE♭a vist LA♭aMI♭bans,
FAm7i a DO7les RE♭munLA♭taMI♭nyes
FAm7de qualDO7sevol RE♭lloc LA♭del MI♭món,
FAm7camiDO7nàvem RE♭senLA♭se MI♭por.

LA♭I a DOml’asRE♭falt, LA♭toDOmcant de peus a terra,
LA♭ja tot coDOmmenRE♭ça LA♭i semDOmbla que el món s’enterra.
LA♭I DOmen RE♭un LA♭banc DOmmig trencat,
LA♭aquells oDOmcells RE♭que veLA♭ia, DOmara els tinc al meu costat.

FAm7Per soDO7bre RE♭els LA♭MI♭vols
FAm7ataronDO7jats RE♭d’aqueLA♭lla MI♭llum
FAm7que jo no DO7haviRE♭a vist LA♭aMI♭bans,
FAm7i a DO7les RE♭munLA♭taMI♭nyes
FAm7de qualDO7sevol RE♭lloc LA♭del MI♭món,
FAm7camiDO7nàvem RE♭senLA♭se MI♭por.

FAm7Per soDO7bre RE♭els LA♭MI♭vols
FAm7ataronDO7jats RE♭d’aqueLA♭lla MI♭llum
FAm7que jo no DO7haviRE♭a vist LA♭aMI♭bans,
FAm7i a DO7les RE♭munLA♭taMI♭nyes
FAm7de qualDO7sevol RE♭lloc LA♭del MI♭món,
FAm7camiDO7nàvem RE♭senLA♭se MI♭por.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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