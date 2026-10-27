LAmFas que tingui tanta tonteria SOLtonta, tu FAfas que em SOLperdi en el segon comLAmpàs, fas que cridi quan tothom està en siSOLlenci, tu FAfas que em SOLllanci dins la feliciLAmtat, fas que em banyi dins el mar cada SOLgener, fas FAque salti SOLdes del pont més alt del LAmmón.
FASom ocells de nit buscant la direcDOció del vent del nord, buscant un simple esLAmpai per construir el nostre MIniu.
LAmFas que tingui tanta tonteria SOLtonta, tu FAfas que un diSOLlluns sigui un dia fesLAmtiu. Tu fas que em surti un somriure al desSOLpertar, tu FAfas que un diSOLa gris s'ompli de coLAmlor.
FASom ocells de nit buscant la direcDOció del vent del nord, buscant un simple esLAmpai per construir el nostre MIniu. FASom ocells de nit buscant la direcDOció del vent del nord, buscant un simple esLAmpai per construir el nostre MIniu.
LAmSOLREmMI x2
FASom ocells de nit buscant la direcDOció del vent del nord, buscant un simple esLAmpai per construir el nostre MIniu.
FADOLAmMI
FASom ocells de nit buscant la direcDOció del vent del nord, buscant un simple esLAmpai per construir el nostre MIniu. FASom ocells de nit buscant la direcDOció del vent del nord, buscant un simple esLAmpai per construir el nostre MIniu. FASom ocells de nit buscant la direcDOció del vent del nord, buscant un simple esLAmpai per construir el nostre MIniu. FASom ocells de nit buscant la direcDOció del vent del nord, buscant un simple esLAmpai per construir el nostre MIniu.