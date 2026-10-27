Octubre (Acords)

Tornarem a aixecar-nos

Acords Acords
Fito Luri
RE

Tornarem a aixeLAcar-nos,
els SOLsomnis són immorREtals,
tornarem a miLArar-nos
amb SOLun somLAriure a les REmans.

TorSOLnarem a agaLAfar-nos, criREdarem LAlliberSOLtat,
tornaRErem als carLArers, plens de SOLgent,
LAplens de REcants.

LAI quan arribi el priSImmer dia de pau,
SOLvindré a troREbar-te
LAamb una rosa coSImllida del camp,
SOLi el puny en REl'aire
LAens direm amb SOLllàgrimes als ulls:
hem matat al SImdrac, hem matat al SOLdrac,
hem matat LAal drac... t'esREtimo.

LA SOL RE

Tornarem a la LAterra
tot aSOLllò que ens va doREnar,
tornarem a les LAàvies
tot aSOLllò que ens van enseREnyar.

TornaSOLré a la LAmare
el peREtó que em va fer en marSOLxar,
tornaREré amb voLAsaltres
a lluiSOLtar amb clavells i REclams.

LAI quan arribi el priSImmer dia de pau,
SOLvindré a troREbar-te
LAamb una rosa coSImllida del camp,
SOLi el puny en REl'aire
LAens direm amb SOLllàgrimes als ulls:
hem matat al SImdrac, hem matat al SOLdrac,
hem matat LAal drac...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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