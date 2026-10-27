Tornarem a aixeLAcar-nos, els SOLsomnis són immorREtals, tornarem a miLArar-nos amb SOLun somLAriure a les REmans.
TorSOLnarem a agaLAfar-nos, criREdarem LAlliberSOLtat, tornaRErem als carLArers, plens de SOLgent, LAplens de REcants.
LAI quan arribi el priSImmer dia de pau, SOLvindré a troREbar-te LAamb una rosa coSImllida del camp, SOLi el puny en REl'aire LAens direm amb SOLllàgrimes als ulls: hem matat al SImdrac, hem matat al SOLdrac, hem matat LAal drac... t'esREtimo.
LASOLRE
Tornarem a la LAterra tot aSOLllò que ens va doREnar, tornarem a les LAàvies tot aSOLllò que ens van enseREnyar.
TornaSOLré a la LAmare el peREtó que em va fer en marSOLxar, tornaREré amb voLAsaltres a lluiSOLtar amb clavells i REclams.
LAI quan arribi el priSImmer dia de pau, SOLvindré a troREbar-te LAamb una rosa coSImllida del camp, SOLi el puny en REl'aire LAens direm amb SOLllàgrimes als ulls: hem matat al SImdrac, hem matat al SOLdrac, hem matat LAal drac...