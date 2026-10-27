FA DO LAm SOL
FAI com m'agrada SOLl'Ada,
DOets com una fada, faSOLda.
FACom més m'acosto et, SOLnoto
DOi em pessigo per si un somSOLni ets.
FAI quan em paro a pensar, SOLpenso:
DOno cal parar-se per pensar en SOLtu.
FAPerò sí que hi sento i SOLsento
DOque quan et tinc et necessiSOLto més.
FAI una mirada a SOLl'Ada,
DOet tornes loku del koSOLku.
FAPerò està espantada, SOLl'Ada,
DOd'una paraula SOLmaca.
FAI que et toco, que et canto, que et SOLcaus.
DOAi! Com m'agrada l'ASOLda!
FAI que et taco, com t'encanto, ja m'ho SOLcrec.
DOAi! Com m'agrado ara!
FA SOL DO
LAm SOL FA DO SOL
FA DO LAm SOL
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