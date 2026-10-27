Adéu, vida meva, no em MIfotis les banyes que em FA#pugen les rastes com enfiladisses. SIAdéu esquiades, verMImuts i cloïsses, adéu FA#a la vida que tant estimava! SIAdéu, sol solet, si tinc MIfred, no vindries? Adéu FA#canelons amb porrons i família SIadéu als col·legues, parMItits a bodegues. Adéu FA#a 'petardos' i nits de fogueres!
Jo SIvull 'empanar-me' miMIrant com mastegues esFA#trelles. Oh! My got! Jo SIvull 'Coma-rugues', 'CaMIlelles' besant-te a la FA#platja. Oh! My got! Jo SOL#mvull entrepans de bull MIblanc amb toFA#maca i formatge. Oh! My got! Jo SIvull un 'cubata de MIlitro' en un senyor FA#got.
SIMIFA# x2
HeSIllo to the 'boira', heMIllo to the fish, to the FA#fish and the chips… puto canvi de xip! Tinc SIcara de toro, flamenMIco o sangria? N'estic FA#fins la punta de la barretina! HeSIllo to the premier, goodbMIye 'tiqui-taca, i aquí FA#no hi ha anglesa morena ni maca. Al SImetro m'enredo i al MIpub desespero, el 'waiFA#ter' em posa mig dit 'wiscola'.
Jo SIvull un trifàsic i un MIquinto servit amb 'caFA#rinyo'. Oh! My got! Jo SIvull 'Coma-rugues', 'CaMIlella' i peixet de l'AFA#metlla. Oh! My got! Jo SOL#mvull empanar-te canMItant-te John Boy a l'oFA#rella. Oh! John Boy! Jo SIvull un 'cubata de MIlitro' en un senyor FA#got.
SIMIFA# x4
SISoc emiMIgrant d'una FA#crisi total, DO#mporto esparMIdenyes i al FA#cor un forat… SISoc emiMIgrant d'una FA#crisi total, DO#mporto esparMIdenyes i al FA#cor un forat…
SISom i MIserem uFA#na cançó! DO#mSom i seMIrem uFA#na cançó!