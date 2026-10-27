Oh my got (Acords)

Adéu, vida meva, no em fotis les banyes

Acords Acords
Màia
SI

Adéu, vida meva, no em MIfotis les banyes
que em FA#pugen les rastes com enfiladisses.
SIAdéu esquiades, verMImuts i cloïsses,
adéu FA#a la vida que tant estimava!
SIAdéu, sol solet, si tinc MIfred, no vindries?
Adéu FA#canelons amb porrons i família
SIadéu als col·legues, parMItits a bodegues.
Adéu FA#a 'petardos' i nits de fogueres!

Jo SIvull 'empanar-me' miMIrant
com mastegues esFA#trelles. Oh! My got!
Jo SIvull 'Coma-rugues', 'CaMIlelles'
besant-te a la FA#platja. Oh! My got!
Jo SOL#mvull entrepans de bull MIblanc
amb toFA#maca i formatge. Oh! My got!
Jo SIvull un 'cubata de MIlitro'
en un senyor FA#got.

SI MI FA# x2

HeSIllo to the 'boira', heMIllo to the fish,
to the FA#fish and the chips… puto canvi de xip!
Tinc SIcara de toro, flamenMIco o sangria?
N'estic FA#fins la punta de la barretina!
HeSIllo to the premier, goodbMIye 'tiqui-taca,
i aquí FA#no hi ha anglesa morena ni maca.
Al SImetro m'enredo i al MIpub desespero,
el 'waiFA#ter' em posa mig dit 'wiscola'.

Jo SIvull un trifàsic i un MIquinto
servit amb 'caFA#rinyo'. Oh! My got!
Jo SIvull 'Coma-rugues', 'CaMIlella'
i peixet de l'AFA#metlla. Oh! My got!
Jo SOL#mvull empanar-te canMItant-te
John Boy a l'oFA#rella. Oh! John Boy!
Jo SIvull un 'cubata de MIlitro'
en un senyor FA#got.

SI MI FA# x4

SISoc emiMIgrant d'una FA#crisi total,
DO#mporto esparMIdenyes i al FA#cor un forat…
SISoc emiMIgrant d'una FA#crisi total,
DO#mporto esparMIdenyes i al FA#cor un forat…

SISom i MIserem uFA#na cançó!
DO#mSom i seMIrem uFA#na cançó!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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