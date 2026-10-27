Oh My Love (Acords)

L'estiu pot ser tan trist

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet oh my love
quimi portet oh my love
REm SI♭
FA DO
REm SI♭
FA DO

REmL'estiu pot ser SI♭tan trist
FAcom les DOseves cançons,
REmtrens de la SI♭bruixa desmuntats
FAals pàrquings per DOa camions.

REmUn vent polsós i SI♭calent del sud
FAfa voleiar DOels papers,
REmpenso en Voltaire i SI♭els Gipsy Kings,
FAdec ser DOun intel·lectual.

REmL'humor és SI♭l'anarquia
FAque triomfa per DOuns breus instants,
REmno sé d'on ho he tret, SI♭a on ho he llegit,
FApotser fins m'ho DOhe inventat jo.

REmVull cantar SI♭a l'amor
FAara que encara DOhi soc,
REmvull la lluna SI♭en un cove
FAi els núvols DOde cotó.

SI♭Oh! My love, my FAlove, festeig de colors,
REmjaurem torrats DOpel sol.
SI♭Oh! My love, my love, FAque els errors més greus
REmencara no els DOhem pas comès.

REmQui són els dolents? SI♭Qui són els bons?
FAEl nostre àngel DOcustodi s'ha mort.
REmQui som? On som? SI♭Per què encara posem
FAdomassos als DObalcons?

REmVine'm a buscar, SI♭treu-me a passeig,
FAvoltem agafats de DOla mà.

SI♭Oh! My love, my love, FAestic trist i sol,
REmpuc ser DOmés vanitós?
SI♭Oh! My love, my love, FAi ho dic sense por,
REml'oblit serà DOagradós.
SI♭Oh! My love, my FAlove, sortim a passeig,
REmt'ompliré de DOpetons.
SI♭Oh! My love, my love, FAt'ho dic en anglès
REmi així potser DOm'entén tothom.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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