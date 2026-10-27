REmL'estiu pot ser SI♭tan trist FAcom les DOseves cançons, REmtrens de la SI♭bruixa desmuntats FAals pàrquings per DOa camions.
REmUn vent polsós i SI♭calent del sud FAfa voleiar DOels papers, REmpenso en Voltaire i SI♭els Gipsy Kings, FAdec ser DOun intel·lectual.
REmL'humor és SI♭l'anarquia FAque triomfa per DOuns breus instants, REmno sé d'on ho he tret, SI♭a on ho he llegit, FApotser fins m'ho DOhe inventat jo.
REmVull cantar SI♭a l'amor FAara que encara DOhi soc, REmvull la lluna SI♭en un cove FAi els núvols DOde cotó.
SI♭Oh! My love, my FAlove, festeig de colors, REmjaurem torrats DOpel sol. SI♭Oh! My love, my love, FAque els errors més greus REmencara no els DOhem pas comès.
REmQui són els dolents? SI♭Qui són els bons? FAEl nostre àngel DOcustodi s'ha mort. REmQui som? On som? SI♭Per què encara posem FAdomassos als DObalcons?
REmVine'm a buscar, SI♭treu-me a passeig, FAvoltem agafats de DOla mà.
SI♭Oh! My love, my love, FAestic trist i sol, REmpuc ser DOmés vanitós? SI♭Oh! My love, my love, FAi ho dic sense por, REml'oblit serà DOagradós. SI♭Oh! My love, my FAlove, sortim a passeig, REmt'ompliré de DOpetons. SI♭Oh! My love, my love, FAt'ho dic en anglès REmi així potser DOm'entén tothom.