La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
DOmOlivera verda SI♭i grisa, LA♭
més antiga DOmque aSI♭quest món, MI♭
ets arFAmrel que lliga vides, DOm
ets treballs i ets LA♭aSOLmmors. DOm
T'he cantat des SI♭de petita LA♭
DOmtotes ses meves SI♭cançons, MI♭
oliveFAmra verda i grisa, DOm
més antiga que LA♭aSOLmquest món. DOm
FAmOlivera, oliDOmvera, més SOLmantiga que aquest món, DOm
FAmolivera, oliDOmvera, i ara SOLmqueden ses cançons. DOm
I ara que desaSI♭pareixes LA♭
entre tots DOmaquests reSI♭cords, MI♭
seràs semFAmpre olivera, DOm
es principi LA♭des meu SOLmtot, DOm
es principi LA♭des meu tot. SOLm DOm
FAmOlivera, oDOmlivera, SOLmmés antiga que aquest món, DOm
FAmolivera, oDOmlivera, i ara SOLmqueden ses cançons. DOm
FAmOlivera, oliDOmvera, més SOLmantiga que aquest món, DOm
FAmolivera, oliDOmvera, i ara SOLmqueden ses cançons. DOm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.