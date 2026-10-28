Olivera (Acords)

Olivera verda i grisa

Acords Acords
Júlia Colom
julia colom miramar
julia colom miramar

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

DOmOlivera verda SI♭i grisa, LA♭
més antiga DOmque aSI♭quest món, MI♭
ets arFAmrel que lliga vides, DOm
ets treballs i ets LA♭aSOLmmors. DOm

T'he cantat des SI♭de petita LA♭
DOmtotes ses meves SI♭cançons, MI♭
oliveFAmra verda i grisa, DOm
més antiga que LA♭aSOLmquest món. DOm

FAmOlivera, oliDOmvera, més SOLmantiga que aquest món, DOm
FAmolivera, oliDOmvera, i ara SOLmqueden ses cançons. DOm

I ara que desaSI♭pareixes LA♭
entre tots DOmaquests reSI♭cords, MI♭
seràs semFAmpre olivera, DOm
es principi LA♭des meu SOLmtot, DOm
es principi LA♭des meu tot. SOLm DOm

FAmOlivera, oDOmlivera, SOLmmés antiga que aquest món, DOm
FAmolivera, oDOmlivera, i ara SOLmqueden ses cançons. DOm

FAmOlivera, oliDOmvera, més SOLmantiga que aquest món, DOm
FAmolivera, oliDOmvera, i ara SOLmqueden ses cançons. DOm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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