Olives per somiar (Acords)

Lalalala lalalala lalalala lalalala. Laaaa!

Acords Acords
La Fada Despistada
SOLLalaRElala lalalala lalalala lalalala. Laaaa!
SOLLalaRElala lalalala lalalala lalalala. Laaaa!

SOLHi havia una oliveta que se’n va anar a Sevilla
SOLi va perdre sa cadira
REi SOLli REvan dir: «La sevillana».

SOLHi havia una oliveta que va prendre molt el sol
SOLi va quedar ben morena
REi SOLli REvan dir: «L’aragonesa».

DOHi ha moltes olives, n’hi ha de grosses i ben vestides,
DOn’hi ha de verdes amb capell, amb bufandes d’anxova.
DOHi ha pansides amb sandàlies, amb quimonos de llimona,
DOamb gustet de vainilla
REi totes són per somiar…

RENyam, nyam, nyam!

SOLLalaRElala lalalala lalalala lalalala. Laaaa!
SOLLalaRElala lalalala lalalala lalalala. Laaaa!

SOLHi havia una oliveta que tenia un forat
SOLi es va trobar amb una anxova
REi SOLli REvan dir: «La manzanilla».

SOLHi havia una oliveta que es va caure d’un arbre
SOLi es va rompre una cama
REi SOLli REvan dir: «La trencadeta».

DOHi ha moltes olives, n’hi ha de grosses i ben vestides,
DOn’hi ha de verdes amb capell, amb bufandes d’anxova.
DOHi ha pansides amb sandàlies, amb quimonos de llimona,
DOamb gustet de vainilla
REi totes són per somiar…

RENyam, nyam, nyam!
SOLLalaRElala lalalala lalalala lalalala. Laaaa!
Nyam, SOLnyam, nyam!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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