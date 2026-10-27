SOLHi havia una oliveta que se’n va anar a Sevilla SOLi va perdre sa cadira REi SOLli REvan dir: «La sevillana».
SOLHi havia una oliveta que va prendre molt el sol SOLi va quedar ben morena REi SOLli REvan dir: «L’aragonesa».
DOHi ha moltes olives, n’hi ha de grosses i ben vestides, DOn’hi ha de verdes amb capell, amb bufandes d’anxova. DOHi ha pansides amb sandàlies, amb quimonos de llimona, DOamb gustet de vainilla REi totes són per somiar…
SOLHi havia una oliveta que tenia un forat SOLi es va trobar amb una anxova REi SOLli REvan dir: «La manzanilla».
SOLHi havia una oliveta que es va caure d’un arbre SOLi es va rompre una cama REi SOLli REvan dir: «La trencadeta».
DOHi ha moltes olives, n’hi ha de grosses i ben vestides, DOn’hi ha de verdes amb capell, amb bufandes d’anxova. DOHi ha pansides amb sandàlies, amb quimonos de llimona, DOamb gustet de vainilla REi totes són per somiar…