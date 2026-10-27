FAmN'hi ha una àguila imperial, FAmvola sobre els caps, FAmté les urpes fortes, FAmté el pic rovellat, FAmals sopars de gala del clavegueram, FAmn'hi ha matons amb toga, FAmtot està pagat. FAmN'hi ha cançons culpables, FAmversos entre reixes, FAmllengües massa llargues, FAmtens el que et mereixes. FAmCaça de bruixes. FAmEspaña über alles, FAml'àguila és més forta i vos tallarà les ales. FAmUn cantant poruc, un forat en blanc, FAmun altre vers perdut, veges tu què importarà. FAmLa poesia queda en la cuneta reballà FAmsi l'àguila ataca el teu germà. FAmHeu sentit això? Serà la democràcia preparant la repressió? FAm1-O, no heu sentit res d'això, FAma esta democràcia li sobra munició. FAmA la força condemnats, FAma la força convençuts, FAma la forca llibertat, diplomàcia de l'insult. FAmApliqueu-li la tisora al full. FAmL'àguila és més forta i pot arrancar-vos un ull.
Cremeu tots els llibres, creMI♭meu… SI♭mCremeu tots els llibres, creLA♭meu…
FAmOmertà, cremeu tots els llibres de la casa. FAmNomés cap un bou en esta plaça. Embeineu l'espasa. RE♭Hui n'hi ha festa grossa. Hui estrenem mort. FAmOmertà, cremeu tots els llibres de la casa. FAmNomés cap un mort en esta caixa. Embeineu l'espasa. RE♭Hui n'hi ha festa grossa. Hui estrenem mordassa.
FAmHi ha una àguila rabiosa que anul·la la vida dels demés, FAmsobrevola Ibèria aniquilant pobles sencers. FAmVa heretar la dèria de la sang blava més rància. FAmVivan las caenas! Visca la ignorància FAmvisca el silenci si el que importa és la unitat i el perquè sí, FAmunitat d'universal destí. FAmL'àguila pilota el furgó d'antiavalots. FAmÉs la democràcia del crit i del bufetó, FAmde parlar a òsties, seduir en por, FAmde posar-se el casc, l'escut i les botes, FAmla de l'Alatriste i el Cid Campeador, FAmla que té els cadàvers sota les cunetes. FAmUohhhh! Heu sentit això? Seran els vostres pares revisant la transició? FAmNo, era casa del veí... i al final de tot ja van vindre a per mi. FAmLa reparació era fum, FAmel consens, una disfressa, FAmla cal viva o el que siga, FAmper el rei i la princesa. FAmAlça la veu i voràs FAmdel que l'àguila és capaç: FAmés una psicòpata i farà rodar els caps!
Cremeu tots els llibres, creMI♭meu… SI♭mCremeu tots els llibres, creLA♭meu…
FAmOmertà, cremeu tots els llibres de la casa. FAmNomés cap un bou en esta plaça. Embeineu l'espasa. RE♭Hui n'hi ha festa grossa. Hui estrenem mort. FAmOmertà, cremeu tots els llibres de la casa. FAmNomés cap un mort en esta caixa. Embeineu l'espasa. RE♭Hui n'hi ha festa grossa. Hui estrenem mordassa.