Omple de vida els pulmons (Acords)

Omple de vida els pulmons

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ho tenim tot
joan dausa ho tenim tot
FA#mOmple de vida els pulSImons,
que MItot és bo, DO#mque tot és nou.
LATanca els SIulls...

Just MIabans que et rebentin els timSIpans,
que la mort aixequi el DO#mdit,
que un petó se't faci esLAtrany.

Just MIabans que vegis el barSIranc,
que et cremin els llenDO#mçols,
que la pena et guanyi el LApols.

Si SImai sospites
que el fuDO#mtur t'està observant,
que una SIbomba esclatarà
en aMIquest precís instant.

FA#mOmple de vida els pulSImons,
que MItot és DO#mbo, que tot és nou,
que MItot és DO#mbo, que tot és nou.
LATanca els SIulls i agafa't fort.

MI DO#m SI MI DO#m SI

Just MIabans que tothom parli de tu, SI
que no surti el teu coDO#mlor,
que tot sembli perLAdut.

Just MIabans que l'onada es faci gran, SI
que miris al volDO#mtant
i no vegis a ninLAgú.

Si SImai sospites
que el fuDO#mtur t'està observant,
que una SIbomba esclatarà
en aMIquest precís instant.

FA#mOmple de vida els pulSImons,
que MItot és DO#mbo, que tot és nou,
que MItot és DO#mbo, que tot és nou,
que MItot és DO#mbo, que tot és nou,
que MItot és DO#mbo, que tot és nou.
LATanca els SIulls i agafa't fort.

MI DO#m SI MI DO#m SI x2

MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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