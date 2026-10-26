FA#mOmple de vida els pulSImons, que MItot és bo, DO#mque tot és nou. LATanca els SIulls...
Just MIabans que et rebentin els timSIpans, que la mort aixequi el DO#mdit, que un petó se't faci esLAtrany.
Just MIabans que vegis el barSIranc, que et cremin els llenDO#mçols, que la pena et guanyi el LApols.
Si SImai sospites que el fuDO#mtur t'està observant, que una SIbomba esclatarà en aMIquest precís instant.
FA#mOmple de vida els pulSImons, que MItot és DO#mbo, que tot és nou, que MItot és DO#mbo, que tot és nou. LATanca els SIulls i agafa't fort.
MIDO#mSIMIDO#mSI
Just MIabans que tothom parli de tu, SI que no surti el teu coDO#mlor, que tot sembli perLAdut.
Just MIabans que l'onada es faci gran, SI que miris al volDO#mtant i no vegis a ninLAgú.
Si SImai sospites que el fuDO#mtur t'està observant, que una SIbomba esclatarà en aMIquest precís instant.
FA#mOmple de vida els pulSImons, que MItot és DO#mbo, que tot és nou, que MItot és DO#mbo, que tot és nou, que MItot és DO#mbo, que tot és nou, que MItot és DO#mbo, que tot és nou. LATanca els SIulls i agafa't fort.