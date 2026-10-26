On (Acords)

On caigui la bena que tapa

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s on
whiskyn s on
FA#mOn caigui la bena que tapa.
On pagui la pena deixar-se la LApell,
on salvar el FA#mcoll.
FA#mOn morin per sempre els fantasmes,
on tornin a néixer les gaLAnes.
On fer meu algun FA#mlloc.
On pasREsarSIpel pas del FA#mtemps.
On deRESIaniré si vens.

LAOn trobi MIforces per FA#mnedar a contracorRErent.
LAOn no haver MIde guardar la FA#mroba, on ser vaREmlent.

FA#mOn no hagi de guanyar batalles.
FA#mOn l'odi se'ns mori de gana.
On torLAnar a creure en la FA#mgent.
FA#mOn sàpiga entendre't quan calles.
FA#mOn costi el que costi parlar-ne.
On somiREar SIno costi gens.

LAOn trobi MIforces per FA#mnedar a contracorRErent.
LAOn no haver MIde guardar la FA#mroba, on ser vaREmlent.

FA#m LA FA#m RE→ SI

LAOn trobi MIforces per FA#mnedar a contracorRErent.
LAOn no haver MIde guardar la FA#mroba, on ser vaREmlent.
LAOn trobi MIforces per FA#mnedar a contracorRErent.
LAOn no haver MIde guardar la FA#mroba, on ser vaREmlent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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