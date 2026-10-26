FA#mOn caigui la bena que tapa. On pagui la pena deixar-se la LApell, on salvar el FA#mcoll. FA#mOn morin per sempre els fantasmes, on tornin a néixer les gaLAnes. On fer meu algun FA#mlloc. On pasREsarSIpel pas del FA#mtemps. On deREmà SIaniré si vens.
LAOn trobi MIforces per FA#mnedar a contracorRErent. LAOn no haver MIde guardar la FA#mroba, on ser vaREmlent.
FA#mOn no hagi de guanyar batalles. FA#mOn l'odi se'ns mori de gana. On torLAnar a creure en la FA#mgent. FA#mOn sàpiga entendre't quan calles. FA#mOn costi el que costi parlar-ne. On somiREar SIno costi gens.
LAOn trobi MIforces per FA#mnedar a contracorRErent. LAOn no haver MIde guardar la FA#mroba, on ser vaREmlent.
FA#mLAFA#mRE→SI
LAOn trobi MIforces per FA#mnedar a contracorRErent. LAOn no haver MIde guardar la FA#mroba, on ser vaREmlent. LAOn trobi MIforces per FA#mnedar a contracorRErent. LAOn no haver MIde guardar la FA#mroba, on ser vaREmlent.