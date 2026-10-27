On és el teu déu (Acords)

On és el teu déu?

Acords Acords
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REOn és el teu déu?
REOn és el teu déu?

REOn és el teu déu?
REOn és el teu déu
quan LAmés el neSImcessites?

REI quin és el preu?
REQuin és el preu
LAde la teva viSImda?

MImLes paraules ressoSImnen encara a la teLAva habitació.
MImI els anys a les esSImpatlles et pesen LAcom el plom.

RECom trobar la fe?
RECom trobo la fe
LAque cura les feriSImdes?

REI on és aquell cel?
REOn és aquell cel
que LAa cops t’hi reSImferies?

MImLes paraules ressoSImnen encara a la teLAva habitació.
MImI els anys a les esSImpatlles et pesen LAcom el plom.
MImEls consells a les SImbutxaques, la miraLAda que ho sap tot.
MImI eixamples la distànSImcia que et separa LAdel teu cos.

REOn és el teu déu?
REOn és el teu déu
quan LAfa estona que SImel crido?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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