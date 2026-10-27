REOn és el teu déu? REOn és el teu déu quan LAmés el neSImcessites?
REI quin és el preu? REQuin és el preu LAde la teva viSImda?
MImLes paraules ressoSImnen encara a la teLAva habitació. MImI els anys a les esSImpatlles et pesen LAcom el plom.
RECom trobar la fe? RECom trobo la fe LAque cura les feriSImdes?
REI on és aquell cel? REOn és aquell cel que LAa cops t’hi reSImferies?
MImLes paraules ressoSImnen encara a la teLAva habitació. MImI els anys a les esSImpatlles et pesen LAcom el plom. MImEls consells a les SImbutxaques, la miraLAda que ho sap tot. MImI eixamples la distànSImcia que et separa LAdel teu cos.
REOn és el teu déu? REOn és el teu déu quan LAfa estona que SImel crido?