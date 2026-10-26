LAm FA DO SOL
LAmOn és lo lloc on ma pensa repose?
FAOn serà, on, que mon voler contente?
LAmAb escandall jo cerc tot fons e tente
LAme port no trob on aturar-me gose.
DOLo que d'abans de tot vent LAmme guardava
DOés envers mi cruel platLAmja deserta;
FAvagabund vaig la casa qui m'és certa;
SOLtraball és gran en part on jo vagava.
LAmOn és aquell delit, quan jo pensava
FAésser amat de la qui m'entenia?
LAmTot mon voler i el seu no em defenia
LAmd'amar en tant com son poder bastava?
DOOh! Folla amor, malaLAmment se arrisca
DOqui per virtuts vol LAmamar nulla dona:
FAsa calitat i el lloc la fan ser bona,
SOLcar, en raó, ¿qual serà la que hi visca?
LAmJa res del món dolor no em pot defendre,
FAperdut és ja tot lo goig de mon viure.
LAmA mes amics de tristor puc escriure,
LAmno em basta temps a poder-me'n reprendre.
DOOh! Folla amor, malaLAmment se arrisca
DOqui per virtuts vol LAmamar nulla dona:
FAsa calitat i el lloc la fan ser bona,
SOLcar, en raó, ¿qual serà la que hi visca?
LAmOn és lo lloc on ma pensa repose?
FAOn serà, on, que mon voler contente?
LAmAb escandall jo cerc tot fons e tente
LAme port no trob on aturar-me gose.
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