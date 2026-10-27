SImFA#mSImFA#m Et SImbusque a les fosques caSImminant pel barri, entre les FA#mombres sota la caputxa que SImencara em fa més fràgil, com SImatrapat en un vagó oxidat de SImles muntanyes russes on SImcavalquen els traumes, MImmonstres i fantasmes que no em van deixar aFA#mprendre a SImgovernar el volant, i ara em tomba inMImdomable. Mai SImm’hi acostumaré, tamFA#mpoc vull resignar-me. HauSImria d’estimar-me.
CoSImmençar a cuidar-me, ho SImhe provat mil voltes i he FA#mfracassat totes. I SImara camine a les fosques entre llops i papalloSImnes, un alFA#mtre cop, emSImpaitant respostes: un color, un rosMImtre, un SImpedaç de vida que SImde sobte em toca i FA#mque m’il·lumina, i SImem naix un vers als llavis com un raig MImde sol que SIms’endinsa per les venes, tendre i bruFA#mtal. PotSImser és un miratge, peSImrò m’és igual.
És SImuna caiguda lliure, un SImallau de pau, uSImna calma profunda que SImem besa, m’iSImnunda, com SImtu quan tanque els ulls i SImet recorde encara aSImcaronant-me la cara. Han SImpassat tants anys que SImja no et pose rostre, peSImrò sempre et retrobe quan SImet necessite. No SImho puc explicar, noSImmés ho visc, i SImcalle i SImt’estime i SImet trobe a faltar. SIm
S’obrirà el mar, SIm tremolarà la FA#mterra, seré un volSImcà de lava i fúria enFA#mcesa, cobriré el MImcel de cendres i espeSImrances i em fondré amb MImtu on habita FA#m→l’aire, LA on habita l’aiSImre.
FA#mSImFA#m MImSImMImFA#m
NoSImmés era un infant i SImels anys em cabien a les FA#mmeues petites mans; enSImcara em sobraven uns quants dits per dibuiSImxar la casa, el sol, l’arbre FA#md’un demà que SImmai no va arribar. La vida ens sorMImprèn amb SImbombes amagades, és SImel que hi ha: condemFA#mnats a sobreviure als SImcops i les pallisses que ens deixen MImorfes, aSImbandonats en paisatges neFA#mvats on SImel fred ens talla, ens SImparalitza.
Ens SImdeixa inconscients, inSImcapaços d’entendre qui SImsom nosaltres enSImtre capes de gel. Jo SImintente escalfar la meua, aSImlliberar-me, troSImbar les flames, coSImsir les ales, aSImprendre a volar, toSImcar els astres, deiSImxar un rastre per SImpoder tornar a SImvoltar per barri vaSImlorant el que em queda i SImno el que falta. És SImcomplicat, peSImrò ho intente, i SImarribe a casa, esSImcric unes paraules.
DeSImsordenades, garSImgotejades en SImuna antiga llibreta que SImexplica qui soc i m’ajuda a refugiSImar-me, com SImtu quan tanque els ulls i SImet recorde encara aSImcaronant-me la cara. Han SImpassat tants anys que SImja no et pose rostre, peSImrò sempre et retrobe quan SImet necessite. No SImes pot explicar, noSImmés ho visc, i SImcalle i SImt’estime i SImet trobe a faltar.
S’obrirà el mar, SIm tremolarà la FA#mterra, seré un volSImcà de lava i fúria enFA#mcesa, cobriré el MImcel de cendres i espeSImrances i em fondré amb MImtu on habita FA#m→l’aire, LA on habita l’aiSImre.