On seràs demà (Acords)

Atureu la bellesa un instant; la tinc a les mans

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
Intro: MIm SI DO SOL→ RE x2

MImAtuSIreu la bellesa un insDOtant; la SOL→tinc a les REmans.
MImMemoSIritzo el color del cristall DOper troSOL→bar-lo deREmà.
MImEl gest SImés petit és capaç DOde SOL→fer-me dubREtar.
MImSegresSIto els segons que se'n van. DOPressenSOL→to el fiREnal.

MImI sé que alREgú giraDOrà de MImnou el REtub circuDOlar.
SOLOn seràs demà? On seràs demà? On seràs demà?
Les cendres coREbreixen el SOLparc.

MIm SI DO SOL→ RE x2

MImConSIservo els anells de meDOtall que em SOL→vau regaRElar.
MImInSItento tocar-te les mans, DOperò no SOL→en soc caREpaç.

MImI sé que alREgú giraDOrà de MImnou el REtub circuDOlar.
SOLOn seràs demà? On seràs demà? On seràs
quan REtot comenci a giSImrar i el teu propi MImcos
et porti a algun DOlloc on no has estat REmai?
Que a idiotes com SImjo ens fa perdre el MImcap
i els dies s'esDOcapen.
Les SOLcendres coREbreixen el SOLparc.

SOL DO x2

On seràs deSOLmà? DOOn seràs deSOLmà? DOOn seràs
quan REtot comenci a giSImrar i el teu propi MImcos
et porti a algun DOlloc on no has estat REmai?
Que a idiotes com SImjo ens fa perdre el MImcap
i els dies s'esDOcapen.
Quan REtot comenci a giSImrar i el teu propi MImcos
et porti a algun DOlloc on no has estat REmai?
Que a idiotes com SImjo ens fa perdre el MImcap
i els dies s'esDOcapen.
Les SOLcendres coREbreixen el SOLparc.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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