Intro:
MIm SI DO SOL→ RE x2 MImAtu SIreu la bellesa un ins DOtant; la SOL→tinc a les REmans. MImMemo SIritzo el color del cristall DOper tro SOL→bar-lo de REmà. MImEl gest SImés petit és capaç DOde SOL→fer-me dub REtar. MImSegres SIto els segons que se'n van. DOPressen SOL→to el fi REnal. MImI sé que al REgú gira DOrà de MImnou el REtub circu DOlar. SOLOn seràs demà? On seràs demà? On seràs demà?
Les cendres co
REbreixen el SOLparc. MIm SI DO SOL→ RE x2 MImCon SIservo els anells de me DOtall que em SOL→vau rega RElar. MImIn SItento tocar-te les mans, DOperò no SOL→en soc ca REpaç. MImI sé que al REgú gira DOrà de MImnou el REtub circu DOlar. SOLOn seràs demà? On seràs demà? On seràs
quan
REtot comenci a gi SImrar i el teu propi MImcos
et porti a algun
DOlloc on no has estat REmai?
Que a idiotes com
SImjo ens fa perdre el MImcap
i els dies s'es
DOcapen.
Les
SOLcendres co REbreixen el SOLparc. SOL DO x2
On seràs de
SOLmà? DOOn seràs de SOLmà? DOOn seràs
quan
REtot comenci a gi SImrar i el teu propi MImcos
et porti a algun
DOlloc on no has estat REmai?
Que a idiotes com
SImjo ens fa perdre el MImcap
i els dies s'es
DOcapen.
Quan
REtot comenci a gi SImrar i el teu propi MImcos
et porti a algun
DOlloc on no has estat REmai?
Que a idiotes com
SImjo ens fa perdre el MImcap
i els dies s'es
DOcapen.
Les
SOLcendres co REbreixen el SOLparc.
Les cendres co
quan
et porti a algun
Que a idiotes com
i els dies s'es
Les
On seràs de
quan
et porti a algun
Que a idiotes com
i els dies s'es
Quan
et porti a algun
Que a idiotes com
i els dies s'es
Les