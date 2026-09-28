L'ona (Acords)

Serem pirates sempre a punt per l'abordatge

Acords Acords
Auxili
Instants cremant - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
Instants cremant - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
Intro:
SOL SIM SOL DO
SOL SIm DO
MIm RE MIm RE
MIm LAm DO RE

SOL FA DO x4

SOLVam cantar al vent de lleFAvant, al DOsud valent,
SOLde paper de paper, FAvam fer un DOvaiSOLxell.
Ei, FAcàrrega al DOfusell, amb les
meSOLmòries que guardàvem baix la FApellDO.

SOLMar Mediterrani, masFAsacre cultuDOral
vam SOLdesplegar la vela per FAtornar a naDOvegar.
SOLAfonàrem el rencor que va FAfer niuDO,
reSOLmàrem fort en contra del sFAuïcidi col•lecDOtiu.

SOLBen vius, ben vius, FAestem bDOen SOLvius.
Al merFAder del poDOder resSOListim,
amb la menFAtida a la DOderiva,
solcareSOLm, guanyarem, deFAsobeiDOnt.

I una SOLona ferotge enmig del FAmar salvaDOtge
imSOLpulsa aquest vaixell FAentre l’oraDOtge
de SOLlleis, reis, de bitllets, d’eRExcés.
Serem pirates, sempre a punt per l’abordatge.

SOLTorna, retREorna la força de l’DOona que eroSOLsiona,
SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma.
DODóna-li la volta, SOLballem a contra.
SOLTorna, retREorna la força de l’DOona que eroSOLsiona,
SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma.
DODóna-li la volta, SOLballem a contra.

RE
MIm RE MIm RE
MIm LAm DO RE


SOLFar de rebel•lia que ens FAguia
DOi, fent SOLcamí, fem la vicFAtòria,
un vell acord, SOLuna nova melodia,
FAsempre DOa bord, SOLa l’Auxili d’altre FAdiaDO.

SOLRes acaba, tot comença,
hem FAarribat a DOport SOLi la ciutat és FAimmenDOsa,
SOLl’ona es cola, poc FAa poc rebDOenta
SOLaquells ciments de la FAvella ValèDOncia.

SOLSense pressa, juguem en FAcalma teDOnsa,
SOLon no és qui guanye, és qui FAno es vDOença.
SOLA l’horitzó es prepaFAra temDOpesta,
SOLtornem a la mar prepFAarem la DOgesta.

SOLQue una ona ferotge enmig FAdel mar sDOalvatge
SOLimpulsa aquest vaiFAxell i per bDOandera
SOLquatre barres, una calavFAera i un mDOissatge:
SOLserem pirates sempre aFApunt per l’aborDOdatge.

SOLTorna, retREorna la força de l’DOona que eroSOLsiona,
SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma.
DODóna-li la volta, SOLballem a contra.
SOLTorna, retREorna la força de l’DOona que eroSOLsiona,
SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma.
DODóna-li la volta, SOLballem a contra.

RE FA RE

SOLTorna, retREorna la força de l’DOona que eroSOLsiona,
SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma.
DODóna-li la volta, SOLballem a contra.
SOLSona,, ressREona amb la força de l’DOona que eroSOLsiona,
SOLfarem nostre aquest mar solcarem per lluitar.
RESerem pirates sempre apunt per l’abordatge.

SOLTorna, retREorna la força de l’DOona que eroSOLsiona,
SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma.
DODóna-li la volta, SOLballem a contra.
SOLTorna, retREorna la força de l’DOona que eroSOLsiona,
SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma.
DODóna-li la volta, SOLballem a contra.

SOL RE DO SOL x4
SOL SIM SOL DO
SOL SIm DO

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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