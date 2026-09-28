Intro:
SOL SIM SOL DO SOL SIm DO MIm RE MIm RE MIm LAm DO RE SOL FA DO x4 SOLVam cantar al vent de lle FAvant, al DOsud valent, SOLde paper de paper, FAvam fer un DOvai SOLxell.
Ei,
FAcàrrega al DOfusell, amb les
me
SOLmòries que guardàvem baix la FApell DO. SOLMar Mediterrani, mas FAsacre cultu DOral
vam
SOLdesplegar la vela per FAtornar a na DOvegar. SOLAfonàrem el rencor que va FAfer niu DO,
re
SOLmàrem fort en contra del s FAuïcidi col•lec DOtiu. SOLBen vius, ben vius, FAestem b DOen SOLvius.
Al mer
FAder del po DOder res SOListim,
amb la men
FAtida a la DOderiva,
solcare
SOLm, guanyarem, de FAsobei DOnt.
I una
SOLona ferotge enmig del FAmar salva DOtge
im
SOLpulsa aquest vaixell FAentre l’ora DOtge
de
SOLlleis, reis, de bitllets, d’e RExcés.
Serem pirates, sempre a punt per l’abordatge.
SOLTorna, ret REorna la força de l’ DOona que ero SOLsiona, SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma. DODóna-li la volta, SOLballem a contra. SOLTorna, ret REorna la força de l’ DOona que ero SOLsiona, SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma. DODóna-li la volta, SOLballem a contra. RE MIm RE MIm RE MIm LAm DO RE SOLFar de rebel•lia que ens FAguia DOi, fent SOLcamí, fem la vic FAtòria,
un vell acord,
SOLuna nova melodia, FAsempre DOa bord, SOLa l’Auxili d’altre FAdia DO. SOLRes acaba, tot comença,
hem
FAarribat a DOport SOLi la ciutat és FAimmen DOsa, SOLl’ona es cola, poc FAa poc reb DOenta SOLaquells ciments de la FAvella Valè DOncia. SOLSense pressa, juguem en FAcalma te DOnsa, SOLon no és qui guanye, és qui FAno es v DOença. SOLA l’horitzó es prepa FAra tem DOpesta, SOLtornem a la mar prep FAarem la DOgesta. SOLQue una ona ferotge enmig FAdel mar s DOalvatge SOLimpulsa aquest vai FAxell i per b DOandera SOLquatre barres, una calav FAera i un m DOissatge: SOLserem pirates sempre a FApunt per l’abor DOdatge. SOLTorna, ret REorna la força de l’ DOona que ero SOLsiona, SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma. DODóna-li la volta, SOLballem a contra. SOLTorna, ret REorna la força de l’ DOona que ero SOLsiona, SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma. DODóna-li la volta, SOLballem a contra. RE FA RE SOLTorna, ret REorna la força de l’ DOona que ero SOLsiona, SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma. DODóna-li la volta, SOLballem a contra. SOLSona,, ress REona amb la força de l’ DOona que ero SOLsiona, SOLfarem nostre aquest mar solcarem per lluitar. RESerem pirates sempre apunt per l’abordatge. SOLTorna, ret REorna la força de l’ DOona que ero SOLsiona, SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma. DODóna-li la volta, SOLballem a contra. SOLTorna, ret REorna la força de l’ DOona que ero SOLsiona, SOLfarem nostre aquest mar que REmai es conforma. DODóna-li la volta, SOLballem a contra. SOL RE DO SOL x4 SOL SIM SOL DO SOL SIm DO
Ei,
me
vam
re
Al mer
amb la men
solcare
I una
im
de
Serem pirates, sempre a punt per l’abordatge.
un vell acord,
hem