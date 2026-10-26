Onades (Acords)

M'agradaria tant

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach rar
lluis llach rar
LA RE SOL SIm FA#9 FA#m MI SI

LAM'agradaREria tant
LApoder mirar el SOLteu cos
SImesquinçat, nu i FA#9lluent,
SImles aigües del MIbassal...

LAM'agradaREria tant
MIacaronar els teus FA#mcabells
MIi eixugar aLAquesta pell
REamb els LAmeus llaSIvis tan MIsecs...

LAQue envejo REcada esquitx
LAque tu hagis SOLplatejat.
SImGelós estic FA#9del sol
SImsi és que ell t'ha MIenlluernat.

LAQue primaveREres són
MIles onades FA#mque tu fas!
MII jo, l'arbre LAassedegat
REque a la LAvora SIestà esperant.

LAM'agradaREria tant
MIacaronar els teus FA#mcabells
MIi eixugar aLAquesta pell
REamb els LAmeus llaSIvis tan MIsecs...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi