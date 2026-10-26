LA RE SOL SIm FA#9 FA#m MI SI
LAM'agradaREria tant
LApoder mirar el SOLteu cos
SImesquinçat, nu i FA#9lluent,
SImles aigües del MIbassal...
LAM'agradaREria tant
MIacaronar els teus FA#mcabells
MIi eixugar aLAquesta pell
REamb els LAmeus llaSIvis tan MIsecs...
LAQue envejo REcada esquitx
LAque tu hagis SOLplatejat.
SImGelós estic FA#9del sol
SImsi és que ell t'ha MIenlluernat.
LAQue primaveREres són
MIles onades FA#mque tu fas!
MII jo, l'arbre LAassedegat
REque a la LAvora SIestà esperant.
LAM'agradaREria tant
MIacaronar els teus FA#mcabells
MIi eixugar aLAquesta pell
REamb els LAmeus llaSIvis tan MIsecs...
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.