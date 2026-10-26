Intro:
RE SOLEra l'onze de se REtembre SImde mil nou-cents setanta- LAset. SOLEl pare treia la REsenyera
amb els
SImulls plorosos cap al LAcel. SOLEm va dir: mira aquestes REbarres,
repre
SImsenten tot el que tu MImets. SOLNo li sortien les pa REraules, SImperò no calia dir res LAmés. RETemps era temps, quan jo MImera un vailet
i el
SOLpare em va ensenyar d'on REsoc.
I ara el guardaré, agafa
MImré aquest sentiment
i el tin
SOLdré sempre dins el meu REcor.
Seré
LAfort, seré SOLfort, dins el meu REcor. SOLEren temps de pro REtestes, SImperò ara tot és dife LArent. SOLLa vida em sembla més tran REquil·la, SImpodem viure en el pre LAsent. SOLAquella gent que ens opri REmia
ja
SImfa molt temps que van mar MImxar. SOLPerò el pare em deia: no pa REteixis, SImque tard o d'hora torna LAran. RETemps era temps, quan jo MImera un vailet
quan el
SOLpare em va ensenyar d'on REsoc.
I ara el guardaré, agafa
MImré aquest sentiment
i el tin
SOLdré sempre dins el meu REcor.
Seré
LAfort, seré SOLfort, dins el meu REcor. SOL RE SIm DO x2 RETemps era temps, quan jo MImera un vailet
i el
SOLpare em va ensenyar d'on REsoc.
I ara el guardaré, agafa
MImré aquest sentiment
i el tin
SOLdré sempre dins el meu REcor.
Seré
LAfort, seré SOLfort, dins el meu REcor.
amb els
repre
i el
I ara el guardaré, agafa
i el tin
Seré
ja
quan el
I ara el guardaré, agafa
i el tin
Seré
i el
I ara el guardaré, agafa
i el tin
Seré