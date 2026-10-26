Onze de setembre (Acords)

Era l'onze de setembre

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Sau
Intro: RE

SOLEra l'onze de seREtembre
SImde mil nou-cents setanta-LAset.
SOLEl pare treia la REsenyera
amb els SImulls plorosos cap al LAcel.

SOLEm va dir: mira aquestes REbarres,
repreSImsenten tot el que tu MImets.
SOLNo li sortien les paREraules,
SImperò no calia dir res LAmés.

RETemps era temps, quan jo MImera un vailet
i el SOLpare em va ensenyar d'on REsoc.
I ara el guardaré, agafaMImré aquest sentiment
i el tinSOLdré sempre dins el meu REcor.
Seré LAfort, seré SOLfort, dins el meu REcor.

SOLEren temps de proREtestes,
SImperò ara tot és difeLArent.
SOLLa vida em sembla més tranREquil·la,
SImpodem viure en el preLAsent.

SOLAquella gent que ens opriREmia
ja SImfa molt temps que van marMImxar.
SOLPerò el pare em deia: no paREteixis,
SImque tard o d'hora tornaLAran.

RETemps era temps, quan jo MImera un vailet
quan el SOLpare em va ensenyar d'on REsoc.
I ara el guardaré, agafaMImré aquest sentiment
i el tinSOLdré sempre dins el meu REcor.
Seré LAfort, seré SOLfort, dins el meu REcor.

SOL RE SIm DO x2

RETemps era temps, quan jo MImera un vailet
i el SOLpare em va ensenyar d'on REsoc.
I ara el guardaré, agafaMImré aquest sentiment
i el tinSOLdré sempre dins el meu REcor.
Seré LAfort, seré SOLfort, dins el meu REcor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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